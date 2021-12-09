Міністерство охорони здоров’я має намір помітно збільшити рівень оплати праці медичних працівників державних і комунальних медичних установ за допомогою механізму погодинної оплати.

Минулого тижня Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило проект постанови Кабміну про встановлення спеціальних надбавок за престижність праці обсягом до 300-500% для працівників відомчих медустанов, бюджетних організацій та установ.

Це рішення було ініційоване з метою забезпечити за рахунок премій мінімальний рівень щомісячних зарплат, визначених на наступний рік президентом.

– За цей час отримав сотні запитань. В основному на тему, за яким механізмом ви гарантуєте підвищення зарплат медикам КНП, – написав у своєму Telegram-каналі голова профільного Комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Він зазначив, що сьогодні, 9 грудня, МОЗ опублікувало ще один урядовий проект, який якраз і дає відповідь на питання, що схвилювало медичних працівників.

Так, згідно з цим проектом, для державних і комунальних медустанов, які підписали контракт з НСЗУ, зарплати не можуть бути нижче наступного рівня:

20 тис. грн на місяць для лікарів і професіоналів з вищою немедичною освітою

13,5 тис. грн на місяць для посад фахівців з базовою вищою медичною освітою та вищою медичною освітою

120,37 грн на годину для лікарів і професіоналів з вищою немедичною освітою, допущених до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я

81,25 грн на годину для фахівців з базовою вищою медичною освітою та вищою медичною освітою

– Отже, навіть якщо медик працює не на повну ставку – оплата праці в перерахунку на відпрацьований час не може бути нижче рівня, визначеного главою держави, – уточнив Михайло Радуцький.

Що стосується джерел фінансування, то НСЗУ запевняє, що їх вистачить для підняття тарифів та для збільшення зарплат.

Заклади, які навіть за нових тарифів не зможуть дотягнути оплату праці до мінімального рівня, працюватимуть і визначатимуть причину. Іноді проблема не в сумі, яку отримає заклад, а в ефективності її використання.

Джерело: Михайло Радуцький