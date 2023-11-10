Нейробіологи з Каліфорнійського університету в Ірвіні виявили, що ефірні олії під час сну покращують роботу мозку та зміцнюють здоров’я.

Науковці спостерігали за учасниками віком від 60 до 85 років, які протягом двох годин сну вдихали аромат ефірних олій.

Через пів року учасники, які вдихали повну концентрацію ефірних олій, показали на 226% кращі когнітивні здібності, аніж ті, хто використовував розбавлені олії.

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Провідний автор дослідження Синтія Ву зазначає, що таких результатів можна досягти, якщо ввімкнути дифузор із оліями та вдихати їх протягом дня по дві години.

Ефірна олія розмарину

Сприяє зниженню стресу, п’ять вдихів олії розмарину зменшують рівень кортизолу на 23%.

Аромат розмарину підвищує рівень дофаміну на 97%. Пів години його вдихання підвищує відчуття щастя.

Шість повільних і глибоких видихів аромату олії розмарину підвищують концентрацію та робочу витривалість.

Олія лаванди

Покращується якість сну, якщо вдихати аромат вночі. Можна використовувати дифузор або просто розпилити аромат на постіль.

Вже через 10 хв вдихання аромату лаванди підвищується пильність і концентрація.

Ефірна олія має властивість зменшувати біль на 58%. Використовувати її варто у вигляді лосьйону. Для цього потрібно змішати 25 крапель ефірної олії лаванди та 50 г лосьйону або олії без запаху.

Ефірна олія апельсина

Аромат апельсина заряджає енергією майже на дві години після одного вдиху та зменшує стрес.

М’ята перцева

Ефірна олія здатна прискорювати схуднення, після вдихання аромату хочеться менше їсти.

Аромат м’яти перцевої послаблює спазмовані м’язи шиї та шкіри голови, тому позбавляє головного болю.

Ефірна олія лимона

Аромат лимона допомагає із заколисуванням, він його нейтралізує. Активні компоненти заспокоюють розлади шлунку та центр нудоти в мозку.

Дослідники також виявили, що вдихання аромату лимону зменшує тривогу. Для цього достатньо розтерти кілька крапель олії між долонями.

Евкаліпт

Ефірна олія евкаліпту може лікувати грибки на ногах.

Щоденні ванни з олією евкаліпту здатні підвищити імунітет.

Троянда

Вдихання ефірної олії троянди протягом 40 хв знижує рівень гормону стресу.

Аромат троянди також знижує больові відчуття.

Джерело: First for women