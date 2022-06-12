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Покрокова інструкція: як переселенцям отримати консультацію лікаря вузької спеціалізації

12 Червня 2022, 17:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я України підготувало покрокову інструкцію для внутрішніх переселенців, яким потрібна консультація лікаря вузької спеціальності.

– Внутрішньо переміщені особи, які через військову агресію РФ були змушені змінити своє місце проживання в межах України, можуть отримати консультації лікаря вузької спеціалізації в будь-якому місті, – йдеться в повідомленні МОЗ.

І зазначається, що при цьому не важливо, де ви уклали декларацію. Для цього потрібно зробити два кроки: отримати направлення і знайти лікарню.

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Крок перший. Отримати направлення:

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  • направлення виписує сімейний або лікуючий лікар;
  • якщо ви фізично не можете відвідати свого лікаря, зверніться до нього по телефону або через месенджер – він випише направлення дистанційно;
  • направлення можна отримати і у сімейного лікаря, який працює в найближчому закладі первинної медичної допомоги, у якого укладено договір з НСЗУ. Нову декларацію підписувати не потрібно.

Крок другий. Знайти лікарню:

  • з направленням можна звернутися до лікаря в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, у якого укладено договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг. Знайти потрібного фахівця можна за номером 16-77;
  • перед візитом зателефонуйте в обрану лікарню й запишіться на прийом;
  • якщо немає можливості дістатися до потрібного фахівця, спробуйте отримати онлайн-консультацію;
  • у разі раптового погіршення стану важливо не займатися самолікуванням і знайти можливість відвідати лікаря особисто.

Без направлення можна звернутися до таких фахівців:

  • гінеколог;
  • психіатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • фтизіатр;
  • лікар, у якого під наглядом знаходиться пацієнт з хронічним захворюванням.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні лікування Медики МОЗ України Переселенці поради лікаря
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