Міністерство охорони здоров’я України підготувало покрокову інструкцію для внутрішніх переселенців, яким потрібна консультація лікаря вузької спеціальності.

– Внутрішньо переміщені особи, які через військову агресію РФ були змушені змінити своє місце проживання в межах України, можуть отримати консультації лікаря вузької спеціалізації в будь-якому місті, – йдеться в повідомленні МОЗ.

І зазначається, що при цьому не важливо, де ви уклали декларацію. Для цього потрібно зробити два кроки: отримати направлення і знайти лікарню.

Крок перший. Отримати направлення:

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направлення виписує сімейний або лікуючий лікар;

якщо ви фізично не можете відвідати свого лікаря, зверніться до нього по телефону або через месенджер – він випише направлення дистанційно;

направлення можна отримати і у сімейного лікаря, який працює в найближчому закладі первинної медичної допомоги, у якого укладено договір з НСЗУ. Нову декларацію підписувати не потрібно.

Крок другий. Знайти лікарню:

з направленням можна звернутися до лікаря в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, у якого укладено договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг. Знайти потрібного фахівця можна за номером 16-77 ;

; перед візитом зателефонуйте в обрану лікарню й запишіться на прийом;

якщо немає можливості дістатися до потрібного фахівця, спробуйте отримати онлайн-консультацію;

у разі раптового погіршення стану важливо не займатися самолікуванням і знайти можливість відвідати лікаря особисто.

Без направлення можна звернутися до таких фахівців: