Чому полоскання хворого горла фурациліном неефективне і що дійсно працює в цій ситуації. Про це на майданчику онлайн-ресурсу бережи себе розповів доцент кафедри оториноларингології Львівського Національного медуніверситету імені Данила Галицького, лікар-отоларинголог дитячого КНП перше ТМО Львова Олександр Семенюк.

– Фурацилін дійсно має антисептичний ефект. Це антибіотик, тому ним полоскали горло, промивали очі при кон’юнктивіті і навіть обробляли рани. Однак чи було це ефективно? Аж ніяк, – запевняє фахівець.

За його словами, в європейські або американські протоколи лікування гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів фурацилін не включений.

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– Якщо болить горло, то це або вірусна інфекція, якій ніякий антибіотик не потрібен, або бактеріальна, яка потребує системного лікування, — зазначає лікар.

І ставить в приклад вітряну віспу: чим би ми не мазали або навіть не припікали елементи на шкірі, це не зробить вас вільними від цього вірусу.

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Нальоти на мигдалинах – це тільки прояв загального захворювання, яке при інших симптомах потребує лікування. Нальоти можуть виникати і при деяких вірусних (інфекційний мононуклеоз) або грибкових захворюваннях.

А ось стрептококовий тонзиліт може бути і без нальотів, але завжди потребує діагностики та лікування системним антибіотиком (тобто таким, який потрібно пити, а не полоскати ним горло).

– Фурацилін не вирішує ніяких інших проблем: не знімає біль, запалення або набряк, не освіжає дихання. Він неприємний на смак, важко розчиняється у воді, – каже Олександр Семенюк.

Що ж робити, якщо болить горло:

слід прийняти знеболюючі всередину (парацетамол, ібупрофен);

якщо горло болить більше 5-7 днів, слід звернутися до лікаря для виключення бактеріальних або гнійних ускладнень (зокрема, паратонзилярного абсцесу).

Джерело: Бережи себе