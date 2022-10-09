Чому полоскання хворого горла фурациліном неефективне і що дійсно працює в цій ситуації. Про це на майданчику онлайн-ресурсу бережи себе розповів доцент кафедри оториноларингології Львівського Національного медуніверситету імені Данила Галицького, лікар-отоларинголог дитячого КНП перше ТМО Львова Олександр Семенюк.
– Фурацилін дійсно має антисептичний ефект. Це антибіотик, тому ним полоскали горло, промивали очі при кон’юнктивіті і навіть обробляли рани. Однак чи було це ефективно? Аж ніяк, – запевняє фахівець.
За його словами, в європейські або американські протоколи лікування гострих запальних захворювань верхніх дихальних шляхів фурацилін не включений.
– Якщо болить горло, то це або вірусна інфекція, якій ніякий антибіотик не потрібен, або бактеріальна, яка потребує системного лікування, — зазначає лікар.
І ставить в приклад вітряну віспу: чим би ми не мазали або навіть не припікали елементи на шкірі, це не зробить вас вільними від цього вірусу.
Нальоти на мигдалинах – це тільки прояв загального захворювання, яке при інших симптомах потребує лікування. Нальоти можуть виникати і при деяких вірусних (інфекційний мононуклеоз) або грибкових захворюваннях.
А ось стрептококовий тонзиліт може бути і без нальотів, але завжди потребує діагностики та лікування системним антибіотиком (тобто таким, який потрібно пити, а не полоскати ним горло).
– Фурацилін не вирішує ніяких інших проблем: не знімає біль, запалення або набряк, не освіжає дихання. Він неприємний на смак, важко розчиняється у воді, – каже Олександр Семенюк.
Що ж робити, якщо болить горло:
- слід прийняти знеболюючі всередину (парацетамол, ібупрофен);
- якщо горло болить більше 5-7 днів, слід звернутися до лікаря для виключення бактеріальних або гнійних ускладнень (зокрема, паратонзилярного абсцесу).
Джерело: Бережи себе