Ще 50 449 доз вакцини проти грипу пройшли державний контроль якості та надійдуть в українські аптеки. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Виробництва Франції

– Ідеться про чотирьохвалентну інактивовану вакцину французького виробництва (серія X3F575M), яка отримала позитивний висновок про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів, – ідеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що всі вакцини, які надходять в Україну, підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості, який здійснює Держлікслужба. Після перевірки та в разі позитивного висновку вакцини використовують у медзакладах або надходять у продаж в аптеки.

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Статистика ГРВІ в Україні

За даними МОЗ, щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно починається з 40-го тижня, тобто з початку жовтня.

У пресслужбі нагадали, що раніше в аптеки надійшло 114 600 доз вакцин корейського і ще 151 100 доз вакцин французького виробництва.