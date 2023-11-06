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Вакцинація

Понад 50 тис. доз: ще одна партія вакцини проти грипу надійде в аптеки України

6 Листопада 2023, 12:59
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
шпріци
Джерело: Pexels

Ще 50 449 доз вакцини проти грипу пройшли державний контроль якості та надійдуть в українські аптеки. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Виробництва Франції

– Ідеться про чотирьохвалентну інактивовану вакцину французького виробництва (серія X3F575M), яка отримала позитивний висновок про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів, – ідеться в повідомленні.

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У відомстві нагадали, що всі вакцини, які надходять в Україну, підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості, який здійснює Держлікслужба. Після перевірки та в разі позитивного висновку вакцини використовують у медзакладах або надходять у продаж в аптеки.

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За даними МОЗ, щороку в Україні реєструють близько 6 млн інфекційних захворювань, 98% з яких припадає на грип та ГРВІ. Зростання захворюваності традиційно починається з 40-го тижня, тобто з початку жовтня.

У пресслужбі нагадали, що раніше в аптеки надійшло 114 600 доз вакцин корейського і ще 151 100 доз вакцин французького виробництва.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцини Грип в Україні МОЗ України статистика
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