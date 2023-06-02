За статистикою, понад 90% опитаних українців мають хоча б один із симптомів тривожних розладів, а понад 50% перебувають у зоні ризику розвитку проблем, пов’язаних із психічним здоров’ям.

Крім того, рівень споживання антидепресантів у 2022 році значно зріс, а на безрецептурні заспокійливі засоби українці щомісяця витрачають приблизно 300 млн грн.

Це дані аудиту ресурсів системи надання послуг у сфері психічного здоров’я, проведеного в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”.

За словами експертів із психічного здоров’я, до фахівця слід звернутися, якщо:

ваш психічний стан позначається на повсякденному житті;

буденні речі, які раніше завжди виходили легко, тепер викликають складнощі;

ви переживаєте велику кризу в житті, що виводить із рівноваги ваше психічне здоров’я;

виникають труднощі в навчанні, спілкуванні в сім’ї, з колегами, оточенням.

– Психічний стан впливає на кожну зі сфер нашого життя. Усе, що ми робимо, думаємо чи говоримо, кожна з наших дій та емоцій безпосередньо залежить від того, в якому психічному стані ми перебуваємо, – зазначають експерти.

За їхніми словами, не варто думати, що це неважливо або сподіватися, що саме минеться. Адже легше запобігти розвитку серйозних розладів, ніж потім долати їх.

Що раніше людина отримає кваліфіковану допомогу – то більша ймовірність того, що вона зможе впоратися зі своїм станом, стверджують фахівці з психічного здоров’я.