Німесил (діюча речовина німесулід) – лікарський засіб, який належить до групи нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП). Він має протизапальну, знеболювальну та жарознижувальну дію.

Як правильно приймати препарат Німесил, в якій воді розводити порошок та для чого пити лікарський засіб – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як розводити Німесил: в якій воді

Лікар-невролог Роман Квасніцький зазначає, що застосування Німесилу має обов’язково контролюватись, тому цей препарат і є рецептурним.

– Його можна приймати курсом не більше 10 днів, а також разово за необхідності (не більше двох пакетиків на день), – каже Квасніцький.

Що ж стосується розведення порошку Німесилу, то тут варто звернутися до рекомендацій виробника.

Розводити Німесил рекомендується зі звичайною водою, яка не містить газу чи інших домішок. Для розведення одного пакетика вам знадобиться пів склянки чистої води.

Перед застосуванням необхідно налити чисту питну воду у склянку, додати вміст пакетика, ретельно перемішати та прийняти препарат.

Чи можна розводити Німесил гарячою водою

Розводити Німесил краще у воді кімнатної температури. Якщо вам хочеться приготувати гарячий напій, то воду можна підігріти, але дочекатися, поки вона стане ледь теплою. Лише після цього вміст пакетика можна додавати до рідини.

Препарат рекомендується приймати під час або після їжі, щоб зменшити можливі побічні ефекти на шлунок.

Для чого пʼють Німесил

За словами лікаря-невролога, на ринку України існує багато аналогів Німесила. Німесулід (діюча речовина) є нестероїдним протизапальним препаротом.

Тобто його основна дія – зняти запалення та знеболити. Досягає Німесил цієї мети за допомогою блокування ЦОГ-2. Відповідно, простагландини не утворюються, що зменшує запалення та біль.

– Працює Німесил протягом 10-15 хв. Цей препарат рецептурний та ефективний, проте має небезпечні побічні дії, – каже Квасніцький.

Приймати лікарський засіб можна при головному, зубному, суглобовому болю, а також під час болючої менструації.

Але лікар наголошує, що Німесил є препаратом другої лінії, тобто приймати його потрібно лише тоді, коли перша лінія допомоги виявилась неефективною.

Протипоказання:

Індивідуальна непереносимість.

Алкоголізм та наркоманія.

Діти до 12 років.

При ГРВІ.

Хронічні захворювання печінки.

Вагітність та годування грудьми.

– Приймати Німесил можна рідко, коротким курсом під контролем свого лікаря. Якщо приймати безконтрольно, часто та у великому дозуванні, то можуть початися серйозні проблеми зі здоровʼям, – додає лікар.

Також Квасніцький додає, що кожен лікарський засіб має потенційно негативний вплив на печінку, проте у Німесуліду він дещо вищий, ніж в інших знеболювальних. Але це не означає, що приймати його не можна. Приймати його потрібно лише після призначення вашим лікарем.