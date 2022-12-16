Команда вчених Стенфордського університету і біотехнологічної компанії Krystal Biotech розробила спеціальний гель для місцевої генної терапії важкого захворювання шкіри — дистрофічного бульозного епідермолізу.

Повідомляється, що препарат успішно пройшов третю фазу випробувань, в якій взяв участь 31 доброволець: за допомогою гелю вдалося залікувати 65% ран на шкірі пацієнтів без серйозних побічних ефектів.

Відзначається, що хворих з діагнозом дистрофічний бульозний епідермоліз називають людьми-метеликами за їхню дуже тендітну шкіру, схильну до сильного лущення і утворення бульбашок і виразок.

Зараз дивляться

За словами вчених, через три місяці після початку лікування гелем повністю зажив 71% ран, оброблених вірусами, і тільки 20% оброблених плацебо. На шостий місяць зажили 67% ран, оброблених вірусами, але тільки 22% оброблених плацебо.

Відзначається, що у пацієнтів, на яких тестували препарат, також помітно знизилася інтенсивність болю при перев’язках. Побічні ефекти виявлялися у вигляді свербежу і ознобу, але не викликали відміни терапії.

Успішне завершення третьої фази клінічного випробування препарату означає, що він може отримати схвалення відповідних регуляторів до використання в клінічній практиці, відзначають автори розробки.

Джерело: nauka.ia