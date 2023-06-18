За словами рятувальників, колір купальника може мати вирішальне значення в екстреній ситуації, якщо малюки несподівано підуть під воду.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), щорічно у світі у воді гинуть близько 236 тис. осіб, що становить майже 8% усіх смертей, пов’язаних із нещасними випадками.

Експерти кажуть, що коли дитина (або дорослий) зникає з поверхні води, життєво важливою є кожна секунда. І один із важливих чинників тут – кольори купальних костюмів, які роблять нас більш помітними у воді.

– Кілька років тому я помітила, що багато дітей у своїх милих купальниках стрибали у воду і просто зникали, – розповідає інструкторка рятувальників Наталі Лівінгстон.

Саме тоді вона разом із колегами вирішила перевірити, які кольори під час занурення у воду помітніші за інші.

Вони помістили тканину різних кольорів, від червоного до флуоресцентно-зеленого, на глибину близько метра під водою за різних умов – на тлі темного і світлого дна басейну та в озері, зі спокійною водою та під час хвиль.

З’ясувалося, що коли вода хвилювалася, як це буває в переповненому басейні або в океані, багато кольорів ставало дуже важко побачити.

Найгірше було видно сині, сірі та білі відтінки. Темні кольори теж показали погані результати.

– У білому басейні темніші кольори виглядали, як тіні, а в каламутному коричневому озері світліші кольори були, як відображення хмар, – каже Лівінгстон.

Це означає, що світлі, темні та нейтральні тони – не найкращий вибір для тих, хто хоче, щоб їх було легко помітити у воді. Однак і дуже помітні кольори, наприклад, неоново-рожевий і неоново-помаранчевий також не так просто побачити.

Дослідники виявили, що найкращу видимість мають однотонні кольори та дуже маленькі друковані візерунки.

З огляду на результати обох тестів, Лівінгстон рекомендує обирати неонові кольори: однотонні або з дрібними принтами.

За словами рятувальниці, сьогодні, на щастя, є більше варіантів таких купальних костюмів: можливо тому, що інформація про кольори доходить до виробників, або тому що мода 1980-х на неон знову повертається.