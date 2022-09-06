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Постійне спостереження за негативними новинами викликають стрес і погіршення здоров’я

6 Вересня 2022, 19:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Дослідники виявили, що надмірне споживання негативних новин призводить до погіршення фізичного і психічного здоров’я.

З початку пандемії, говорять науковці,  у суспільстві поширився doomscrolling — постійне бажання переглядати або прокручувати погані новини, навіть якщо вони засмучують або пригнічують.

Постійний перегляд вебсторінки створює замкнене коло, що негативно впливає на наше життя.

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Приблизно 16,5% із 1100 людей мають ознаки проблем зі споживанням новин, стверджують дослідники Це викликає підвищений рівня стрес, тривогу і погіршує здоров’я.

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Провідний автор дослідження й науковий співробітник Техаського технічного університету професор Брайан Маклафлін, повідомив, що  цілодобове спостереження за новинами може викликати “постійний стан підвищеної напруги організму”, що  у деяких людей виникає сприйняття світу, як місця темного і небезпечного.

Джерело
The Guardian
Теги
Дослідження
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