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Повністю готові до спалахів інфекцій! Ляшко перевірив лікарні в регіонах затоплення

12 Червня 2023, 08:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час робочої поїздки на території, які постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС, переконався в повній готовності лікарень до можливих спалахів інфекційних хвороб.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Очевидною є проблема з доступом до питної води, забруднення джерел водопостачання та ґрунтів, що спричиняє погіршення санітарних умов, а отже створює передумови для збільшення кількості інфекційних захворювань, – зазначив Ляшко.

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За словами міністра, наразі не зафіксовано випадків інфекційних хвороб, пов’язаних із трагедією. Епідситуація контрольована.

Міністр додав, що лікарні Херсона, Миколаєва та Дніпропетровщини, які стануть хабами під час потенційних спалахів інфекційних хвороб, здебільшого готові до прийому пацієнтів, мають усі необхідні ліки із запасом на 3-6 місяців залежно від номенклатури.

– Питання дефіцитних кадрових професій буде вирішене шляхом використання вахтового методу, коли залучаються вузькопрофільні фахівці з інших областей, – уточнив Ляшко.

Отже, медична система готова до належного реагування на можливі спалахи інфекційних захворювань, пов’язаних із наслідками підриву дамби Каховської ГЕС, резюмували у пресслужбі МОЗ.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко Дамба Каховська ГЕС Лікарні
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