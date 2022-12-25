Куратор проєкту ЛУН-місто AIR Ганна Денисенко в коментарі одному з українських ЗМІ розповіла, чим генератори небезпечні для здоров’я і як знизити їхній негативний вплив.

Повідомляється, що через масові російські обстріли великі міста України накрили затяжні блекаути і регулярні віялові відключення, тож пересічні українці і бізнес змушені шукати альтернативні джерела отримання світла і тепла.

– Суміш з дрібнодисперсного пилу, чадного газу, діоксидів азоту і набору інших шкідливих сполук. Це те, чим сьогодні дихають великі міста через засилля генераторів, – каже Ганна Денисенко.

Зараз дивляться

За її словами, генератор виробляє вихлопні гази — це те, що найбільше шкодить повітрю українських міст. Наприклад, у Києві 80-90% забруднення відбувається саме цими газами, хоча раніше йшлося про автомобілі.

– Але генератор – це невеликий автомобіль, який зараз стоїть майже біля кожного магазину, кафе чи закладу, – зазначає експерт.

Однак, за її словами, якщо для автомобілів все ж існують більш жорсткі екологічні вимоги і певні міжнародні стандарти, то щодо генераторів виникає велике питання, оскільки не факт, що більшість з них мають якісні фільтри.

А між тим, експерт зазначає, що через генератори в повітря потрапляє дрібнодисперсний пил (PM1, PM2.5, PM10) — маленькі часточки, які не видно неозброєним оком.

– Через наддрібні розміри вони можуть потрапляти в судини, кров і легені людини і негативно впливати на роботу мозку, серця і нервової системи, провокуючи цілий букет хронічних захворювань, – говорить еколог

Як мінімізувати ризики для здоров’я при увімкненому генераторі

Саме тому вже зараз є певні вимоги до використання генераторів. Наприклад, співробітники ДСНС рекомендують встановлювати їх не ближче ніж за 6-7 метрів від стін будинку.

Це пов’язано не тільки з пожежною безпекою, але й з впливом продуктів горіння на здоров’я людей в довгостроковій перспективі. Не кажучи вже про ризики дуже швидко померти від отруєння чадним газом.

За словами рятувальників, генератори повинні стояти лише на відкритому повітрі. І зараз актуально і важливо розуміти — не на балконі, наполягають фахівці.