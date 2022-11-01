Експерти онлайн-платформи Бережи себе розповіли про ключові правила поведінки під час хімічної атаки, а також про те, які види хімічних речовин можуть застосовуватися для масового ураження.

– Хімічну зброю можуть доставляти літаками, дронами і просто руками людини. Як це було, наприклад, в 1995 році в японському метро, – нагадують фахівці.

Які види хімічних речовин бувають

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За словами експертів, є п’ять основних типів бойових отруйних речовин:

шкірно-наривні або блістерні агенти. Сильно дратують шкіру, очі та слизові. Викликають появу пухирів, наповнених рідиною. Приклад: гірчичний газ або іприт;

нервово-паралітичні агенти. Уражають нервову систему. Приклад: зарин;

отруйні речовини задушливої дії. Найбільш поширені агенти – хлор і фосген;

кров’яні або загальноотруйні агенти. Приклад: гідроген ціанід (синильна кислота).

отруйні речовини психоактивної дії, що викликають тимчасову недієздатність.

Як зазначає хімік-токсиколог Володимир Саркісян, у жодному разі не потрібно принюхуватися до речовини.

– Це тільки зашкодить. Ви без проблем потім згадаєте запах, якщо він був, і повідомите лікаря, — каже вчений.

Він також додає, що погода має суттєве значення під час хімічної атаки: чим вона тепліша, тим швидше випаровується і стає небезпечнішою речовина, адже її концентрація в повітрі збільшується.

Що робити в зоні хімічного ураження

Якщо ви перебуваєте на вулиці:

залиште територію ураження. Ваша мета – якомога менше контактувати з хімічними речовинами і бути подалі від епіцентру;

намагайтеся швидко рухатися, але не бігти. Ваше дихання має бути спокійним і повільним, щоб вдихати якомога менше отрути;

знайдіть притулок поблизу. Якщо це можливо, поверніться до своєї квартири.

Якщо під час хімічної атаки ви перебуваєте в приміщенні:

за можливості підніміться на найвищий поверх і знайдіть кімнату з найменшою кількістю вікон і дверей. Хімічні речовини здебільшого важчі за повітря, тому на верхніх рівнях будівель повітря може бути чистішим;

зменште потік повітря ззовні всередину. Закрийте вікна, двері, вентиляційні отвори і все, що допомагає потрапляти повітрю в приміщення іззовні;

не їжте і не пийте нічого, що могло зазнати впливу хімічних речовин;

увімкніть новини по радіо, телебаченню або інтернету, щоб отримувати оновлені офіційні повідомлення про здоров’я та безпеку.

Якщо ви перебуваєте в автомобілі, з’їжджайте на узбіччя так, щоб не блокувати і не заважати руху аварійних автомобілів. Вимкніть двигун і закрийте всі вентиляційні отвори, що втягують повітря ззовні, зокрема вентиляційні отвори кондиціонера.

Токсикологи з центру з контролю і профілактики захворювань США рекомендують:

надіньте окуляри, якщо вони у вас є;

не торкайтеся голими руками поверхонь і навіть власного одягу;

якщо після хімічної атаки ви бачите людин у, що не дихає , реанімація методом рот в рот категорично заборонена. Попросіть допомоги у співробітників ДСНС;

, реанімація методом рот в рот категорично заборонена. Попросіть допомоги у співробітників ДСНС; якщо у вас виникають проблеми із зором через 10-15 хвилин після атаки, негайно промийте очі великою кількістю води;

у приміщенні зніміть весь одяг. Але не знімайте його через голову, краще розріжте ножицями. Одяг покладіть в герметичні пакети;

після того, як позбулися одягу, промийте великою кількістю води всі ділянки шкіри, які мали контакт з газом. Найкраще – водою з милом. Якщо мила немає, використовуйте велику кількість води;

не виходьте на вулицю. Перебуваєте в укритті, доки не буде офіційної інформації, що надворі безпечно.

Симптоми отруєння бойовими отруйними речовинами: