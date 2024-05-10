Запаморочення, яке виникає одразу після пробудження, може мати декілька причин. Від легкого випадку зневоднення до більш серйозної проблеми зі здоров’ям.

Дослідники стверджують, що запаморочення, яке виникає одразу після сну, раніше чи пізніше вражає 15-20% населення, але частіше від нього страждають жінки 40+. Це відбувається через гормональні зміни в організмі.

П’ять найпоширеніших причин ранкового запаморочення

Доктор медичних наук, доцентка Техаського медичного коледжу Моніка Калра та доктор медичних наук, засновниця Case Integrative Health in Chicago Кейсі Келлі називають найбільш поширені причини отого вранішнього запаморочення, коли здається, що кімната обертається навколо тебе.

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І інколи з’являється відчуття, що ось-ось втратите свідомість.

– Запаморочення може супроводжуватися не відчуттям, а справді непритомністю, якщо воно викликане падінням артеріального тиску, – говорить науковиця Келлі.

Коли винен низький тиск

Зі зниженням тиску напряму пов’язаний низький рівень цукру в крові.

Якщо напередодні ви пропускали прийоми їжі, вживали алкоголь, на ранок кров’яний тиск може упасти і викликати ранкове запаморочення.

– Або, якщо ви різко встали з ліжка, організм намагається відновити артеріальний тиск і ви відчуваєте короткотривале запаморочення. Це називається ортостатичною гіпотензією, – каже Келлі.

Ліки від діабету, зокрема, інсулін, теж можуть знизити тиск, викликаючи ранкове запаморочення.

Що ж робити? Келлі радить у будь-якому разі не поспішати вставати з ліжка.

– Після пробудження трохи потягніться, потім повільно займіть сидяче положення на краю ліжка, зачекайте ще хвилину перш ніж встати.

Але якщо цей стан повторюється щоранку, обов’язково зверніться до лікаря.

Що таке доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення

Цю причину ранкового запаморочення Моніка Калра називає найпоширенішою.

У цьому випадку запаморочення викликане раптовою зміною рухів голови. При цьому частинки карбонату кальцію (отоконії) переміщуються в область внутрішнього слухового проходу, яка регулює рівновагу.

Пароксизмальне позиційне запаморочення іноді супроводжується розладом шлунка, блюванням, втратою рівноваги або відчуттям нестабільності, що триває близько хвилини.

Що робити? Лікарка Калра каже, що нахили голови серією спеціальних рухів допомагають повернути ці кристали кальцію на місце.

Дослідники Університету Колорадо виявили, що одноразове виконання таких вправ повністю зупиняє запаморочення у 91% людей і зазвичай протягом року не повертається знову.

Хвороба Меньєра пов’язана із аномаліями у вусі

Іноді порушення рівноваги спричинене аномалією у частині внутрішнього вуха. Скупчення рідини тут може спричинити сильне відчуття обертання та погіршити слух.

Це частіше зустрічається у людей віком від 40 до 50 років, а симптоми можуть включати запаморочення, високочастотну втрату слуху, дзвін у вухах і відчуття заповненості вуха рідиною (зазвичай лише в одному вусі).

Що робити? Тут допоможе лише лікар, який призначить діуретики та дієту з обмеженням солі. Можливо, знадобиться і слуховий апарат.

Апное сну призводить до нестачі кисню

– Коли ваше дихання на мить зупиняється і це повторюється протягом ночі, ваша кров не отримує достатньо кисню, – пояснює докторка Келлі.

Це, за її словами, і призводить до запаморочення або навіть непритомності, коли ви прокидаєтеся.

Що робити? Допоможе лише лікар, який встановить правильний діагноз і розробить план лікування.

Зміна способу життя також може приборкати симптоми апное сну.

– Сюди входять регулярні фізичні вправи, підтримка здорової ваги, використання зволожувача повітря та відмова від куріння та алкоголю, – каже лікарка.

Вестибулярний неврит – захворювання внутрішнього вуха

Вестибулярний неврит є третьою основною причиною ранкового запаморочення в США.

– Його можуть спричинити віруси грипу, герпесу типу 1, а також Covid-19, – наголошує лікарка Калра.

Це захворювання характеризується раптовим сильним запамороченням, порушенням рівноваги, нудотою та блюванням, що може тривати від кількох годин до кількох днів.

Що робити? Мерщій до лікаря! Хоча вестибулярний неврит не може спричинити інсульт, але іноді його симптоми схожі на мозочковий інсульт. І у цьому випадку встановлення правильного діагнозу дуже важливе.

Джерело: Womans World