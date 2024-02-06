Дієта Піоппі названа на честь села на півдні Італії, де значна частина мешканців доживає до 100 років. Вона вважається однією з найздоровіших у світі, тому ЮНЕСКО оголосило Піоппі батьківщиною середземноморської дієти.

Більше жиру, менше вуглеводів

Попри те, що у раціоні є бекон, шоколад, знежирений йогурт і навіть червоне вино, здоров’я жителів зберігається завдяки любові до овочів і жирної риби, що запобігає розвитку серцевих захворювань та діабету.

Хоча назва й пов’язана зі звичками села, вона відрізняється від традиційної середземноморської. Її автори – британський кардіолог Асім Малхотра і колишній футболіст Донал О’Ніл – рекомендують уникати цукру, бананів, винограду та більшості крохмалистих вуглеводів, як-от рис, картопля, хліб та макаронні вироби з білого борошна.

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Натомість додати в раціон продукти з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жиру, оскільки це сприяє здоров’ю та довголіттю: оливкову олію, горіхи та насіння, фрукти та овочі, м’ясо, рибу, яйця, сир та вино в помірних кількостях.

Лікар та спортсмен радять пити зранку натще столову ложку яблучного оцту, а потім їсти білковий сніданок, що має продовжити життя принаймні на 10 років.

Як дієта Піоппі впливає на схуднення

– Через те, що ви їстимете менше їжі, калорій також поменшає, тобто ви цілком можете схуднути. Особливо якщо почнете більше займатися спортом, – вважають автори дієти.

Крім того, семиденний план харчування передбачає голодування протягом 8-9 годин щотижня. Однак кількість втраченої ваги залежатиме від маси тіла, наявних звичок у харчуванні та фізичних навантажень.