Експерти Міністерства охорони здоров’я України поділилися рекомендаціями, як уникнути професійного вигорання та створити здорові та комфортні умови праці.

За словами фахівців з гігієни праці, ненормований робочий день, занадто високий рівень навантаження, відсутність планування в процесі роботи сприяють втомі, яка може накопичуватися.

В результаті людина відчуває себе виснаженою, ефективність праці падає. Згодом виникає таке явище як вигорання.

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Основні ознаки вигорання:

сильна непереборна втома, виснаження;

дистанціювання від роботи, цинічне ставлення до неї;

відчуття неефективності і знижена професійна самооцінка.

Що роблять при вигорянні

За словами експертів, вигорання не вважається хворобою, це синдром. Однак, якщо вигорання проявляється як частина депресії або розладу адаптації, людина може потребувати лікування і видачі листка тимчасової непрацездатності.

Лікування підбирається індивідуально і може включати, наприклад, стрес-менеджмент, медикаментозне лікування або психотерапію. У той же час важливий здоровий сон.

Якщо протягом 1-2 місяців не спостерігається помітного поліпшення або діагноз залишається нез’ясованим, людина повинна бути направлена на психіатричне обстеження.

Як запобігти вигоряння на роботі:

розділяйте роботу і дозвілля. Не беріть робочі завдання додому і не вирішуйте особисті проблеми на роботі;

плануйте роботу заздалегідь, навчіться говорити н і і чітко визначайте пріоритетність виконання завдань;

і і чітко визначайте пріоритетність виконання завдань; чітко дотримуйтесь певних пріоритетів;

піклуйтеся про фізичний стан. Намагайтеся достатньо спати, повноцінно харчуватися і зберігати здоровий рівень фізичної активності;

працюйте над хорошими відносинами вдома і будуйте екологічні відносини на роботі, підтримуйте відкриту робочу атмосферу;

визначте свої можливості і план кар’єрного зростання, намагайтеся постійно підтримувати і підвищувати кваліфікацію;

сприймайте свою роботу як вагому. Адже кожна професія важлива і кожен внесок має значення.

На що повинен звернути увагу роботодавець:

турбота про безпечні умови праці;

дотримання здорової комунікації;

підтримка працівників;

уникнення завищених вимог до продуктивності та результативності;

забезпечення стабільності в умовах змін.

– Для українців до восьми років війни на сході і пандемії Covid-19, які і так викликали стрес і відчуття нестабільності, додалася повномасштабна війна. Довгострокове планування для багатьох людей втратило сенс, – відзначають експерти.

За їхніми словами, саме тому роботодавцям важливо підтримувати впевненість своїх людей в стабільності роботи, щоб працівники не вганяли себе в стрес через те, що не зможуть платити рахунки або утримувати сім’ю.