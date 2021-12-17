Новий варіант Омікрон поширюється по світу з приголомшливою швидкістю. Число нових випадків зараження на цей штам подвоюється зі швидкістю два-три дні в порівнянні з приблизно двотижневим подвоєнням Covid-варіанту Дельта. Вірус, який так швидко поширюється світом, може призвести до катастрофи.

– Ймовірність того, що попереду нас чекає пара важких місяців, збільшується, але це неоднозначні новини, – говорить видатний професор фізики, інформатики та охорони здоров’я Північно-східного університету Алессандро Веспіньяні.

За його словами, все може бути або ще гірше, або краще, ніж передбачалося. Все залежить від того, які новини світ отримає про ступінь серйозності зараження на Омікрон.

Маючи дані ще одного або двох тижнів поширення Омікрона вчені зможуть відповісти на деякі ключові питання про цей варіант з більшою впевненістю.

Вони вже отримали кілька натяків про здатність Омікрона швидко поширюватися, ухилятися від вакцинального захисту і про його серйозність. Але вже є ознаки того, що люди, інфіковані цим штамом, менше потрапляють до лікарні. Можливо свою роль тут зіграли вакцини.

Деякі експерти припустили, що очевидне зниження серйозності цього штаму в порівнянні з попередніми версіями вірусу також може бути пов’язано з кількістю людей, у яких є певний імунітет від попередньої інфекції або вакцинації.

Одне з ключових питань сучасності полягає в надійності захисту від Омікрона вже щеплених людей. Дослідження, проведене в Південній Африці, показало, що вакцина Pfizer-BioNTech, яка є найбільш доступною в цій країні, забезпечує лише 33% захисту від інфекції.

Але, згідно з тим же дослідженням, вакцина Pfizer-BioNTech може запропонувати 70% захисту від госпіталізації, якщо пацієнт заразиться варіантом Омікрон.

Більш того, початкові дослідження показують, що бустерні уколи також мають велике значення. У лабораторних і реальних дослідженнях вчені виявили, що люди, які раніше були інфіковані Covid-19 і отримали два щеплення вакциною, мали сильну імунну відповідь проти варіанту Омікрона в порівнянні з людьми, яким зробили два щеплення і не перехворіли.

Незважаючи на те, що вакцини все ще забезпечують значний захист від важкого захворювання, той факт, що люди, вакциновані двома щепленнями, все ще можуть бути інфіковані, створює іншу проблему: цей високозаразний штам не зустрічає тих же перешкод при своєму поширенні, як варіант Дельта.

– У наступні кілька тижнів, безсумнівно, у нас буде сплеск числа хворих. Він буде дуже швидким, але кине виклик нашим системам, грунтовно підірваних Дельтою, – говорить Веспіньяні.

За його словами, щодо Омікрона очевидно одне – він росте так швидко, що ми сподіваємося, що і знижуватися буде такими ж темпами. З цим нам доведеться мати справу в січні, лютому, а потім ми повинні перейти на іншу стадію епідемії.