На піку четвертої, найпотужнішої хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію очікується виявлення до 40 тис. нових випадків на день. Такий прогноз в інтерв’ю одному з українських видань дав інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Сергій Крамарьов.

За його словами, кількість зафіксованих випадків залежатиме від показників тестування.

– Причина нової хвилі захворюваності – нашарування двох чинників: свято і Омікрон. Реалізація всього цього зазвичай відбувається через два тижні. Звісно, кількість виявлених випадків наприкінці січня має бути більшою, – сказав професор.

Він зазначив, що якщо судити за країнами, які вже увійшли в Омікрон – США, Британія тощо – то там захворюваність порівняно з попередніми хвилями в 2-3 рази вища. В Україні ситуація може розвиватися так само. Це може бути і 20, і 40 тис. хворих на добу, уточнив Сергій Крамарьов.

Він висловив переконання, що реальна статистика нових випадків захворюваності залежить від інтенсивності тестування населення на наявність смертельно небезпечного вірусу.

Тим часом, у Національній академії наук повідомили, що нова хвиля коронавірусу в Україні вже починається.