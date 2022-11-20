До Реєстру ліків, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій, включено 72 препарати інсулінів, 45 з них – повністю безкоштовні.

Про це нагадала пресслужба Міністрества охорони здоров’я України.

– Ці препарати відпускають майже 11 тис. аптек по всій країні, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що отримати свої ліки пацієнти зможуть в будь-якій з аптек, незалежно від того, в якій медустанові і в якому регіоні їм виписали рецепт.

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До пакету безоплатних послуг на рівні первинної меддопомоги, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування діабету, включено:

вимірювання рівня цукру в крові;

регулярне вимірювання артеріального тиску;

оцінку загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;

вимірювання індексу маси тіла;

аналіз на загальний холестерин;

консультація щодо здорового способу життя;

направлення на інші аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів;

призначення ліків з програми Доступні ліки при діабеті ІІ типу;

виписування рецепту на інсулін за призначеним ендокринологом планом лікування.

Увага! Дізнатися адреси аптек, які відпускають інсулін, можна за номером контакт-центру Національної служби здоров’я України (НСЗУ): 16-77.