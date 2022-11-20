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Програма реімбурсації: більше половини препаратів інсуліну можна отримати безкоштовно

20 Листопада 2022, 16:25
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
аптека
Джерело: Depositphotos

До Реєстру ліків, які підлягають реімбурсації за Програмою медичних гарантій, включено 72 препарати інсулінів, 45 з них – повністю безкоштовні.

Про це нагадала пресслужба Міністрества охорони здоров’я України.

– Ці препарати відпускають майже 11 тис. аптек по всій країні, – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що отримати свої ліки пацієнти зможуть в будь-якій з аптек, незалежно від того, в якій медустанові і в якому регіоні їм виписали рецепт.

Зараз дивляться
До пакету безоплатних послуг на рівні первинної меддопомоги, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування діабету, включено:
  • вимірювання рівня цукру в крові;
  • регулярне вимірювання артеріального тиску;
  • оцінку загального серцево-судинного ризику за шкалою SCORE;
  • вимірювання індексу маси тіла;
  • аналіз на загальний холестерин;
  • консультація щодо здорового способу життя;
  • направлення на інші аналізи та дослідження у вузьких спеціалістів;
  • призначення ліків з програми Доступні ліки при діабеті ІІ типу;
  • виписування рецепту на інсулін за призначеним ендокринологом планом лікування.

Увага! Дізнатися адреси аптек, які відпускають інсулін, можна за номером контакт-центру Національної служби здоров’я України (НСЗУ): 16-77.

Джерело
МОЗ
Теги
Інсулін Доступні ліки МОЗ України
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