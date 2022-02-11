Виявляти онкологічне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж потім, коли хвороба прогресувала і завдала великої, часом незворотної шкоди організму.

Якщо не розпізнати рак на ранніх стадіях, клітини почнуть розмножуватись та метастазувати до інших органів. Однак симптоми цього захворювання можуть бути відсутніми або занадто непомітними, щоб їх можна було завважити на самому початку.

За словами фармацевта Chemist Click Аббаса Канані, науковці помітили сигнали, які можна виявити вранці під час пробудження. Він радить звертати увагу, чи є після пробудження біль у горлі.

Якщо він постійний і триває вже понад два тижні без ознак поліпшення – необхідно звернутися до лікаря. Те ж саме стосується кашлю.

– Курці часто прокидаються з кашлем вранці. Однак слід перевірити постійний кашель, що триває понад два тижні. Особливо, якщо людина курить, – зазначив спеціаліст.

Ще одна ознака, на яку необхідно звернути увагу – це втома. Вона може з’явитися вранці та мучити людину протягом усього дня.

Канані пояснив, що почуватися втомленим вранці – це нормально, але якщо це незвичайно для людини, чи помітно, що втома зберігається протягом дня, слід перевіритись у фахівця.

Втома викликає особливу тривогу, якщо вона супроводжується іншими тривожними ознаками.

– Якщо ви прокидаєтеся вранці, а ліжко мокре або вологе від поту, це вказує на те, що ви могли відчувати нічну пітливість, – пояснив експерт.

Також до лікаря необхідно звернутися, якщо нічна пітливість супроводжується втомою, втратою ваги або з’являються синці.

Джерело: Express