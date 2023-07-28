Команда британських учених з Університету Лідса розробила крихітного робота, який може переміщатися глибоко в легені для виявлення і лікування перших ознак раку.

За повідомленням учених, ультрам’яке щупальце діаметром лише 2 мм, кероване магнітами, може досягати найменших бронхів і прокладає шлях до більш точного, індивідуального і набагато менш інвазивного підходу до лікування.

Дослідники протестували робота з магнітними щупальцями на легенях трупа і виявили, що він може переміщатися на 37% глибше, ніж стандартне обладнання, і призводить до меншого пошкодження тканин.

– Це дійсно захоплива розробка. Перевага цього нового підходу в тому, що він специфічний для анатомії і повністю контролює форму за допомогою магнітів. Ці функції можуть революціонізувати навігацію всередині тіла, – зазначив професор П’єтро Валдастрі.

Рак легень має найвищий рівень смертності від раку у світі. За недрібноклітинного раку легені на ранній стадії, на частку якого припадає близько 84% випадків, стандартом лікування є хірургічне втручання.

Однак це, як правило, дуже інвазивне і призводить до значного видалення тканини, що може вплинути на функцію легень.

Програми скринінгу раку легень призвели до підвищення показників виживання, але також підкреслили гостру необхідність пошуку неінвазивних способів ранньої діагностики та лікування пацієнтів.

Крім поліпшення навігації в легенях під час біопсії, робот із магнітними щупальцями може прокласти шлях до лікування, даючи змогу клініцистам націлюватися тільки на шкідливі клітини, тоді як здорові таки й органи продовжать нормальне функціонування.