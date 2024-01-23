Команда вчених Гетеборзького університету у Швеції під час дослідження з’ясувала, що хворобу Альцгеймера (ХА) можна виявити задовго до прояву перших симптомів за допомогою спеціального аналізу крові.

Висока точність

За словами дослідників, тестування крові людини на тип білка, званого фосфорильованим тау або р-тау, можна використовувати для скринінгу хвороби Альцгеймера з високою точністю.

Згідно з отриманими результатами, цей простий аналіз крові виявився з точністю до 96% при виявленні підвищеного рівня бета-амілоїду та до 97% при виявленні тау, тобто білків, накопичення яких у мозку пов’язують із виникненням хвороби.

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Результати не стали несподіванкою

– Вражає те, що аналіз крові був настільки ж точним, як і розширені тести, як-от аналізи спинномозкової рідини та сканування мозку, при виявленні патології мозку під час БА, – зазначив провідний автор дослідження, – професор нейрохімії Ніколас Ештон.

Зазначається, що результати дослідження не стали несподіванкою для Ештона, який додав, що наукове співтовариство вже кілька років знає, що використання аналізів крові для вимірювання тау або інших біомаркерів потенційно може оцінити ризик хвороби Альцгеймера.

– Зараз ми близькі до того, щоб ці тести стали проводитися в прайм-тайм, і це дослідження показує це, – сказав учений.

Рання і точна діагностика

За словами експертів, надійний і точний біомаркер на основі крові дасть змогу більш комплексно оцінити когнітивні порушення, поліпшити ранню і точну діагностику БА, що призведе до поліпшення терапії, яка модифікує захворювання.