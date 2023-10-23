Команда вчених Університетського коледжу Лондона під час дослідження з’ясувала, що використання вже наявних ліків перед стандартним лікуванням раку шийки матки може привести до зниження приблизно на одну третину ризику рецидиву захворювання або смерті.

Дослідники оцінили, чи може короткий курс індукційної хіміотерапії (ІХ) з використанням дешевих, уже схвалених препаратів для знищення якомога більшої кількості ракових клітин знизити рівень рецидивів і смертності, якщо проводити його перед хіміопроменевою терапією (ХПТ) і перед комбінацією хіміотерапії та променевої терапії.

З’ясувалося, що через п’ять років 80% з тих, хто отримав ІК плюс ХЛТ, були живі, а у 73% не спостерігалося повернення або поширення раку. Серед тих, хто щойно пройшов стандартне лікування, 72% були живі, а у 64% не спостерігалося повернення або поширення раку.

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Як зазначила провідний дослідник Мері МакКормак, результати свідчать, що короткий курс додаткової хіміотерапії перед основним лікуванням може знизити ризик повернення раку або смертність на 35%.

– Це найбільше поліпшення результатів лікування цього захворювання за останні 20 років, – зазначила вчена.

Рак шийки матки найчастіше діагностують у жінок у віці близько 30 років, водночас у Великій Британії щорічно реєструють близько 3 200 нових випадків.

ХЛТ є стандартним методом лікування з 1999 року. Незважаючи на вдосконалення методів променевої терапії, рак повертається в 30% випадків.

За даними Cancer Research UK, яка фінансувала дослідження, п’ятирічне виживання при раку шийки матки становить близько 70%.