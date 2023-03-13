Команда британських вчених з Оксфордського університету під час довгострокового дослідження з’ясувала, що в більшості випадків раку простати можна уникнути або відстрочити травмуюче хірургічне лікування.

Як повідомляють дослідники, під час експерименту у пацієнтів з пухлинами простати з низьким і середнім ризиком знизився ризик ускладнень, таких як нетримання сечі і еректильна дисфункція.

Пі цьому ймовірність померти від раку у них була не вище, ніж у чоловіків, які перенесли операцію з видалення передміхурової залози або лікувалися блокаторами гормонів і променевою терапією.

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– Хороша новина полягає в тому, що якщо у вас діагностовано рак передміхурової залози, не панікуйте і не поспішайте прийняти рішення, як діяти, – сказав провідний автор дослідження, професор хірургії та урології Фредді Хемді.

Інші експерти, які не брали участі в дослідженні, погодилися, що його результати обнадіюють чоловіків, у яких діагностовано рак простати, та їхніх лікарів.

– Коли чоловіків ретельно обстежують і оцінюють їхній ризик, ви можете відстрочити або уникнути лікування, не упускаючи шансу вилікувати більшу частину пацієнтів, — сказав професор урології, епідеміології та онкології в Університеті Джона Хопкінса Брюс Трок.

Отримані дані не відносяться до чоловіків з раком передміхурової залози високого ступеня злоякісності. За словами Хемді, ці агресивні види онкології, на частку яких припадає близько 15% всіх діагнозів раку передміхурової залози, все ще потребують термінового хірургічного лікування.