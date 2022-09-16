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Прорив в лікуванні вовчака: допомогла протиракова терапія

16 Вересня 2022, 14:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Прорив в лікуванні вовчака: допомогла протиракова терапія
Джерело: Depositphotos

Німецькі вчені в ході дослідження показали можливий новий спосіб лікування вовчака за допомогою імунотерапії, яка наразі використовується для лікування деяких видів раку.

Пацієнти, які отримували певний тип імунотерапії, спостерігали стійку ремісію симптомів разом з аутоантитілами, які викликають захворювання, вважають дослідники. Однак для підтвердження проривного потенціалу лікування потрібні додаткові дані.

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Вовчак – це складне хронічне захворювання, яке провокують збої в імунній системі. Найбільш поширеним є системний червоний вовчак (SLE), який може вражати майже кожен орган в організмі.

Загальною ознакою цього стану є хронічне запалення, яке може проявлятися болем в суглобах, лихоманкою і шкірним висипом.

У більшості випадків вовчак діагностується у віці від 15 до 44 років і не має чіткої причини, хоча є підозри, що важливу роль відіграють генетика і фактори навколишнього середовища, такі як вірусна інфекція.

В ході наукової роботи вчені вводили п’яти пацієнтам з резистентною до лікування SLE модифіковані анти-CD19 Т-клітини. В результаті, як повідомляється, всі п’ятеро через 17 місяців пережили чудове одужання і не потребували подальшого лікування.

За словами вчених, запропонований метод принципово відрізняється від будь-якого іншого лікування вовчака і може стати справжнім проривом.

Джерело: Gizmodo

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