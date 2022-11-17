Команда вчених Королівського коледжу Лондона провела успішні випробування вакцини, яка продовжує життя пацієнтам з агресивним раком мозку.

Відзначається, що глобальні клінічні випробування завершилися тим, що перша в світі вакцина для лікування смертельних ракових пухлин головного мозку DCVax потенційно може дати пацієнтам додаткові роки життя.

Як заявив один з головних дослідників професор Кейюмарс Ашкан, результати показали, що DCVax привів до дивовижного збільшення виживаності пацієнтів.

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Повідомляється, зокрема, що 53-річний британець, який взяв участь у дослідженні поряд з ще 331 пацієнтом, прожив більше восьми років після отримання DCVax.

– Загальні результати вражають. Вони дають нову надію пацієнтам, які борються з гліобластомою, – зазначив Кейюмарс Ашкан.

Відзначається, що в разі схвалення медичними регулюючими органами, DCVax стане першим новим препаратом за 17 років для пацієнтів з недавно діагностованою гліобластомою і першим за 27 років для людей, у яких вона повернулася повторно.