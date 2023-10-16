Команда вчених Національного університету Сінгапуру виявила, що вживання всього пари жмень винограду на день протягом чотирьох місяців покращує ключові показники здоров’я очей.

– Виноград багатий на антиоксиданти, які можуть боротися з дегенерацією очей, спричиненою окислювальним стресом, – стверджують учені.

У рамках експерименту 34 дорослих були розділені на дві групи. Одна група з’їдала півтори чашки винограду щодня, а інша група приймала плацебо протягом 16 тижнів.

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З’ясувалося, що в тих, хто їв виноград, спостерігалося значне збільшення оптичної щільності макулярного пігменту (MPOD), антиоксидантної здатності плазми та загального вмісту фенолів порівняно з тими, хто приймав плацебо.

У тих, хто не вживав виноград, було зафіксовано значне збільшення шкідливих для очей кінцевих продуктів глікування (КПГ), що можуть сприяти ушкодженню судинних компонентів сітківки, порушуючи клітинну функцію та спричиняючи окислювальний стрес.

Це дослідження є першим, яке показує, що споживання винограду благотворно впливає на здоров’я очей, що дуже цікаво, особливо з урахуванням зростаючого вікового населення, впевнені вчені.

Джерело: Express