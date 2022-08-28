Зареєстрований дієтолог і експерт з фітнесу розповіла популярному британському виданню про дивовижні властивості води, зеленого чаю і яблучного оцту спалювати вісцеральний жир на животі.

– У всіх є вісцеральний жир в організмі. Він зберігається глибоко всередині живота. Хоча певна його кількість важлива, оскільки вона ізолює і захищає органи, занадто велика кількість такого жиру може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям, – зазначає дієтолог.

За її словами, наявність надмірної кількості вісцерального жиру в організмі може призвести до цілої низки захворювань, включаючи діабет II типу, хвороби серця і деякі види раку.

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Як і у випадку з підшкірним жиром, існує кілька факторів, які можуть вплинути на кількість вісцерального жиру, включаючи генетику та спосіб життя. І те, що ми споживаємо щодня, звичайно, грає роль.

Експерт запропонувала три кращих напої, які можуть боротися з жиром на животі.

Вода. Підтримка водного балансу – відмінний спосіб схуднути або контролювати свою вагу. Ми всі знаємо, що у воді немає калорій, отже, може допомогти тримати наш вісцеральний жир під контролем.

Зелений чай. Це один з найбільш корисних напоїв на землі. Цей чай багатий поліфенолами, потужними сполуками, які прискорюють обмін речовин.

Іншими словами, зелений чай – найкраща зброя для людей, які намагаються боротися з упертим жиром на животі.

Яблучний оцет. Тяга до солодкого виникає через різкий стрибок рівня цукру в крові. Вживання яблучного оцту допомагає регулювати рівень цукру в крові, пригнічуючи відчуття голоду. Вживання сирого або органічного яблучного оцту може швидко і ефективно зменшити пристрасть до солодкого.

Широко рекомендується змішати приблизно одну столову ложку яблучного оцту зі склянкою води, а не пити оцет сам по собі, оскільки це може нашкодити нашим зубам.

Джерело: Express