Головний медичний директор однієї з американських клінік, доктор медичних наук Джейкоб Хаскаловіч, грунтуючись на власному практичному досвіді, назвав три простих і ефективних способи знизити високий кров’яний тиск.

– Головна небезпека тому, що можна мати високий кров’яний тиск і не знати про це. Ось чому так важливі регулярні медичні огляди, – наполягає медик.

За його словами, високий кров’яний тиск не тільки викликає втому, але й підвищує ймовірність серцевого нападу або інсульту. Невилікуваний високий кров’яний тиск також може призвести до проблем з нирками, серцем і зором.

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Три способи, як знизити тиск:

їжте менше солі. Сіль підвищує кров’яний тиск, тому що вона спонукає організм утримувати воду, що збільшує навантаження на вени;

підтримуйте низький рівень стресу. Реагуючи на стрес, наше тіло виробляє гормони, щоб допомогти впоратися з можливою надзвичайною ситуацією, що змушує серце битися швидше, ніж зазвичай;

слідкуйте за своєю талією. Перенесення занадто великої ваги може збільшити ризик високого кров’яного тиску.

Відзначається, що чоловіки знаходяться в групі ризику, якщо обсяг їхньої талії перевищує 102 см, у жінок — 89 см.

Джерело: EatThis, NotThat!