Команда вчених Гарвардської школи громадської охорони здоров’я ім. Т. І. Чана під час дослідження з’ясувала. Т. І. Чана під час дослідження з’ясувала, що щоденна доза оливкової олії може знизити ризик фатальної деменції.

– Незалежно від того, додаєте ви її в заправку для салату чи використовуєте в інших стравах, оливкова олія пропонує щось більше, ніж її унікальний смак, – зазначає одна з авторів наукової роботи Анн-Жулі Тессьє.

За її словами, додавання трохи більше половини столової ложки оливкової олії до вашого щоденного раціону може знизити ризик смерті від деменції аж на 28%, оскільки олія благотворно впливає на здоров’я мозку та серцево-судинної системи.

Це дослідження було першим, у якому вивчали взаємозв’язок між дієтою і смертю, пов’язаною з деменцією. Вчені дійшли своїх висновків, проаналізувавши анкети про харчування і записи про смерті, зібрані у більш ніж 90 тис. американців за три десятиліття.

Вибір оливкової олії, натурального продукту, замість жирів, таких як маргарин і майонез, є здоровим вибором і може знизити ризик смертельного недоумства, резюмують учені.

Джерело: Express