Нове дослідження китайських учених продемонструвало, як мікроби кишківника впливають на метаболізм амінокислот і глюкози, функціонуючи майже як додаткова печінка. Свої висновки науковці опублікували у журналі Cell Host & Microbe.

Як діють бактерії

Професор Чун-Цзюнь Го та його колеги вирішили розглянути, як мікробіом кишківника впливає на спроможність організму засвоювати поживні речовини з їжі.

– Вони раніше за нас отримують поживні речовини з їжі, яку ми споживаємо, – сказав керівник дослідження.

Для кращого розуміння цього процесу науковці оцінили ефективність дії різних кишкових бактерій у виснаженні амінокислот, тобто будівельного матеріалу білків.

Зараз дивляться

Після тестування понад 100 різних штамів кишкових бактерій вчені виявили декілька, які дуже ефективно метаболізують різноманітні амінокислоти. Коли їх ввели мишам з нульовою мікробіотою, рівень амінокислот у кишківнику та крові тварин суттєво зменшився.

Тобто споживаючи певний клас амінокислот, кишкові мікроби можуть змінювати гомеостаз глюкози в крові. Подальший аналіз показав, що, змінюючи доступність амінокислот, мікроби впливають на вироблення нейромедіатора серотоніну, який змінює регуляцію глюкози.

Ніби друга печінка

Багато з цих функцій може виконувати печінка, але тепер вчені переконалися, що у кишківнику також є певні функціональні ферменти, здатні виконувати ті самі чи подібні дії.

Далі науковці ідентифікували конкретні метаболічні гени у бактеріях, відповідальних за метаболізм амінокислот. Деякі з них мали понад 20 різних генів, що кодують аналогічні ферменти. Але вчені змогли виокремити ці гени та націлити їх на виснаження амінокислот у кишківнику.

Це дослідження буде враховано під час розробки нових методів лікування діабету, ожиріння та запальних хвороб кишківника.

Джерело: Medicalxpress