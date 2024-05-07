Нове дослідження китайських учених продемонструвало, як мікроби кишківника впливають на метаболізм амінокислот і глюкози, функціонуючи майже як додаткова печінка. Свої висновки науковці опублікували у журналі Cell Host & Microbe.
Як діють бактерії
Професор Чун-Цзюнь Го та його колеги вирішили розглянути, як мікробіом кишківника впливає на спроможність організму засвоювати поживні речовини з їжі.
– Вони раніше за нас отримують поживні речовини з їжі, яку ми споживаємо, – сказав керівник дослідження.
Для кращого розуміння цього процесу науковці оцінили ефективність дії різних кишкових бактерій у виснаженні амінокислот, тобто будівельного матеріалу білків.
Після тестування понад 100 різних штамів кишкових бактерій вчені виявили декілька, які дуже ефективно метаболізують різноманітні амінокислоти. Коли їх ввели мишам з нульовою мікробіотою, рівень амінокислот у кишківнику та крові тварин суттєво зменшився.
Тобто споживаючи певний клас амінокислот, кишкові мікроби можуть змінювати гомеостаз глюкози в крові. Подальший аналіз показав, що, змінюючи доступність амінокислот, мікроби впливають на вироблення нейромедіатора серотоніну, який змінює регуляцію глюкози.
Ніби друга печінка
Багато з цих функцій може виконувати печінка, але тепер вчені переконалися, що у кишківнику також є певні функціональні ферменти, здатні виконувати ті самі чи подібні дії.
Далі науковці ідентифікували конкретні метаболічні гени у бактеріях, відповідальних за метаболізм амінокислот. Деякі з них мали понад 20 різних генів, що кодують аналогічні ферменти. Але вчені змогли виокремити ці гени та націлити їх на виснаження амінокислот у кишківнику.
Це дослідження буде враховано під час розробки нових методів лікування діабету, ожиріння та запальних хвороб кишківника.
Джерело: Medicalxpress