Професор Люк О’ніл з Трініті-коледжу в Дубліні розповів про попереджувальний знак новітнього штаму Омікрона ВА.5, який вражає пацієнтів у нічний час.

Повідомляється, що недавні дослідження показали, що ВА.5 є найбільш заразним штамом Омікрона із зареєстрованих на сьогоднішній день.

Імунолог попередив, що найбільш поширеними симптомами, про які повідомлялося, були:

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нежить;

біль в горлі;

головний біль;

постійний кашель;

утома.

Дослідження ZOE Covid Symptom, в якому людей просять повідомляти про свої симптоми, показало, що менше третини людей говорять також і про лихоманку.

Імунолог попередив, що він також спостерігає появу вночі ще одного симптому останнього підваріанта BA.5 – це нічна пітливість.

– Дуже важливо пам’ятати, що якщо ви вакциновані, інфекція не переросте в серйозну хворобу. Це повідомлення, про яке потрібно постійно нагадувати людям, – наполягає професор.

І підкреслює, що розуміння того, як доступні вакцини та лікування антитілами протистоять новим підваріантам, має вирішальне значення для розробки стратегій запобігання важким захворюванням, госпіталізаціям та смертям.

Джерело: Express