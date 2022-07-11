Професор Люк О’ніл з Трініті-коледжу в Дубліні розповів про попереджувальний знак новітнього штаму Омікрона ВА.5, який вражає пацієнтів у нічний час.
Повідомляється, що недавні дослідження показали, що ВА.5 є найбільш заразним штамом Омікрона із зареєстрованих на сьогоднішній день.
Імунолог попередив, що найбільш поширеними симптомами, про які повідомлялося, були:
- нежить;
- біль в горлі;
- головний біль;
- постійний кашель;
- утома.
Дослідження ZOE Covid Symptom, в якому людей просять повідомляти про свої симптоми, показало, що менше третини людей говорять також і про лихоманку.
Імунолог попередив, що він також спостерігає появу вночі ще одного симптому останнього підваріанта BA.5 – це нічна пітливість.
– Дуже важливо пам’ятати, що якщо ви вакциновані, інфекція не переросте в серйозну хворобу. Це повідомлення, про яке потрібно постійно нагадувати людям, – наполягає професор.
І підкреслює, що розуміння того, як доступні вакцини та лікування антитілами протистоять новим підваріантам, має вирішальне значення для розробки стратегій запобігання важким захворюванням, госпіталізаціям та смертям.
Джерело: Express