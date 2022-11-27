Колишній італійський військовослужбовець Томас С.Тайнер на своєму акаунті в Twitter розповів, при якій температурі навколишнього середовища може настати гіпотермія, а також про симптоми порушення теплового обміну.

– Гіпотермія може наступити при температурі нижче 10°C, а якщо на вулиці вітряно, то і при більш високому показнику на градуснику, – пояснює Тайнер.

За його словами, появу симптомів гіпотермії може прискорити хронічне недосипання і виснаження, а також контакт з холодними поверхнями.

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Експерт також зазначає, що при наявності всіх цих факторів “відповідний одяг уповільнює, але не запобігає смерті”.

Тайнер також позначив основні симптоми гіпотермії:

млявість;

уповільнені рефлекси;

сонливість.

Нагадаємо, що гіпотермія – це порушення теплового обміну, коли внутрішня температура тіла опускається нижче 35°C. Це призводить до уповільнення майже всіх функцій в організмі: скорочується пульс, сповільнюється обмін речовин, знижується провідність нервів і нейром’язові реакції, знижується розумова активність.

Експерти говорять про те, що екстрено підняти температуру тіла допоможуть теплі сухі компреси і грілки, а також одяг, який утримує тепло або спеціальна термоковдра – незмінний атрибут спорядження виживання рятувальників.

Джерело: Томас С. Тайнер