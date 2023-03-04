Ефективна комунікація – це ключова складова формування довіри та прихильності пацієнта до лікування. Така комунікація дозволяє вибудувати партнерську модель спілкування. Вона залучає пацієнта до діалогу, враховуючи його потреби.

Саме завдяки правильно побудованій комунікації, пацієнти частіше залишаються задоволеними і лікарем, і процесом лікування, вони краще запамʼятовують та виконують рекомендації, швидше відчувають покращення стану.

Лікарі ж таким чином отримують менше стресу і більше задоволення від своєї роботи.

Зараз дивляться

Світ активно переходить від концепції домінування лікаря до партнерських відносин з пацієнтом, що суттєво впливає на процес консультування.

Сучасна пацієнторієнтована модель передбачає, що пацієнт – активний учасник процесу.

Національна служба здоров’я України, враховуючи, що зараз з психічними розладами можна звертатися не тільки до вузьких спеціалістів, а й до сімейних лікарів, видала кілька порад для первинної ланки, що ґрунтуються на матеріалах курсу Академії НСЗУ курсу Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP.

При взаємодії з людиною, у якої наявний психічний або неврологічний розлад, лікарю потрібно правильно побудувати розмову, дотримуючись принципу конфіденційності та створюючи безпечний психологічний простір.

Лікар має:

першим розпочати розмову, привітатися та представитися.

звертатися до свого співрозмовника по імені (а не по прізвищу або “хворий”).

підкреслювати конфіденційність розмови. Інколи це може знадобитись зробити кілька разів протягом однієї консультації.

нормалізувати почуття людини, пояснивши їй, що схожі симптоми відчувають багато людей.

запропонувати людині розповісти про скарги на психічний стан.

Для того, щоб людина із психічними розладами відчувала підтримку та повагу до фахівця, можна дотримуватись таких порад:

привітайтесь з людиною, представтеся, розкажіть про свою посаду або роль, що ви тут для того, щоб допомогти людині.

насамперед, вислухайте пацієнта.

не перебивайте його під час розмови. Залишайтеся спокійним та терплячим.

не ставтеся до пацієнта зверхньо. Використовуйте просту, ненаукову мову спілкування, яка буде знайомою та зрозумілою.

говоріть чітко і лаконічно.

слідкуйте за тим, щоб не проявляти вербально та невербально осуд за поведінку людини.

уникайте висловлювань, які применшують або знецінюють почуття людини.

уникайте грубощів та агресивності у розмові.

будьте особливо тактовні та уважні до своїх висловлювань, коли пацієнт починає відкривати вам свій важкий досвід, наприклад сексуальний напад, насильство.

не засуджуйте людей за їхню поведінку. Замість швидких порад або оцінювальних суджень використовувати емпатію та слова підтримки.

дайте пацієнту зрозуміти, що ця інформація є конфіденційною.

Ці поради допоможуть не тільки лікарям первинної ланки у спілкуванні з пацієнтами, які мають психічні розлади, але й пацієнтам. Ті зможуть оцінити професіоналізм лікаря та його бажання допомогти.

Джерело: НСЗУ