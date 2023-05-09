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П’ять років медреформі в Україні: як нам це полегшило життя і які питання залишилися

9 Травня 2023, 10:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Про те, яких змін зазнала система охорони здоров’я України за п’ять років від початку її реформування і які питання ще залишаються відкритими, розповіли експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе.

– У 2018 році медична система України зазнала значних змін – мабуть, найбільших за всю свою історію, – зазначають фахівці.

Головний принцип реформи – гроші ходять за пацієнтом. Це означає, що чим кращі послуги надає медзаклад, тим частіше люди його обирають. Отже, тим більше фінансування від Національної служби здоров’я цей заклад отримує.

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Окремо кожен сімейний лікар має мотивацію підвищувати рівень знань, покращувати навички комунікації, лікувати краще. Адже пацієнти більше не прив’язані до них. Вони мають вибір і свободу змінити лікаря, якщо якість його роботи незадовільна.

Єдине обмеження – кількість вільних місць. Адже рекомендований максимум пацієнтів під наглядом одного фахівця – 1 800 осіб. Цю кількість визначено на основі розрахунку щодо очікуваної якості надання допомоги та часу, який потрібен лікарю, щоб забезпечити всіх піклуванням.

Але багато в кого досі виникає питання, як обрати хорошого доказового лікаря.

Базові питання, які слід обговорити вже на першому візиті:

  • ставлення до вакцинації у доказових лікарів позитивне, фахівець пропонуватиме вам і дитині доступне щеплення, щоб захистити від небезпечних інфекцій;
  • лікар призначає антибіотики тільки у випадках, коли у пацієнта підтверджено бактеріальну інфекцію, адже вірусні захворювання не лікуються цими препаратами;
  • гомеопатія, а також противірусні засоби від ГРВІ взагалі відсутні в призначеннях, як і багато інших популярних, але абсолютно недієвих фуфломіцинів;
  • усі призначення лікування та обстежень лікар може пояснити, щоб пацієнт був союзником і рівним партнером у турботі про своє здоров’я, а не сліпим виконавцем наказів.

Взагалі правила комунікації нині важать не менше, ніж компетентність у лікуванні хвороб. Навички лікаря взаємодіяти з людьми допомагають налагодити довірливе спілкування, зробити прийом зручним.

Усі пацієнти мають почуватися захищеними, почутими, а також упевненими, що конфіденційність цієї комунікації дотримується безумовно.

Неприпустимою є ситуація одночасного прийому кількох пацієнтів у кабінеті або вільний вхід колег під час опитування чи огляду.

Під час самого огляду та процедур лікар має пояснити, що і для чого робитиме, попередити про можливі неприємні відчуття. Усе це не менш важливо, ніж призначені препарати.

Джерело: Бережи себе

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