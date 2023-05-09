Про те, яких змін зазнала система охорони здоров’я України за п’ять років від початку її реформування і які питання ще залишаються відкритими, розповіли експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе.

– У 2018 році медична система України зазнала значних змін – мабуть, найбільших за всю свою історію, – зазначають фахівці.

Головний принцип реформи – гроші ходять за пацієнтом. Це означає, що чим кращі послуги надає медзаклад, тим частіше люди його обирають. Отже, тим більше фінансування від Національної служби здоров’я цей заклад отримує.

Окремо кожен сімейний лікар має мотивацію підвищувати рівень знань, покращувати навички комунікації, лікувати краще. Адже пацієнти більше не прив’язані до них. Вони мають вибір і свободу змінити лікаря, якщо якість його роботи незадовільна.

Єдине обмеження – кількість вільних місць. Адже рекомендований максимум пацієнтів під наглядом одного фахівця – 1 800 осіб. Цю кількість визначено на основі розрахунку щодо очікуваної якості надання допомоги та часу, який потрібен лікарю, щоб забезпечити всіх піклуванням.

Але багато в кого досі виникає питання, як обрати хорошого доказового лікаря.

Базові питання, які слід обговорити вже на першому візиті:

ставлення до вакцинації у доказових лікарів позитивне, фахівець пропонуватиме вам і дитині доступне щеплення, щоб захистити від небезпечних інфекцій;

лікар призначає антибіотики тільки у випадках, коли у пацієнта підтверджено бактеріальну інфекцію, адже вірусні захворювання не лікуються цими препаратами;

гомеопатія, а також противірусні засоби від ГРВІ взагалі відсутні в призначеннях, як і багато інших популярних, але абсолютно недієвих фуфломіцинів;

усі призначення лікування та обстежень лікар може пояснити, щоб пацієнт був союзником і рівним партнером у турботі про своє здоров’я, а не сліпим виконавцем наказів.

Взагалі правила комунікації нині важать не менше, ніж компетентність у лікуванні хвороб. Навички лікаря взаємодіяти з людьми допомагають налагодити довірливе спілкування, зробити прийом зручним.

Усі пацієнти мають почуватися захищеними, почутими, а також упевненими, що конфіденційність цієї комунікації дотримується безумовно.

Неприпустимою є ситуація одночасного прийому кількох пацієнтів у кабінеті або вільний вхід колег під час опитування чи огляду.

Під час самого огляду та процедур лікар має пояснити, що і для чого робитиме, попередити про можливі неприємні відчуття. Усе це не менш важливо, ніж призначені препарати.

Джерело: Бережи себе