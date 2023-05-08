Команда вчених Єльської школи громадської охорони здоров’я в США під час дослідження з’ясувала, що вживання понад чотирьох чашок кави на день пов’язане зі зниженням ризику розвитку меланоми шкіри. Такого взаємозв’язку не було зафіксовано у випадку кави без кофеїну.
У великому когортному дослідженні взяли участь майже 550 тис. добровольців. Усі вони заповнювали анкети, де повідомляли про частоту, з якою вони вживали каву. В учасників не було раку в анамнезі.
Контрольною групою виступали люди, які не п’ють кави. Спостереження тривало понад десять років, після закінчення яких злоякісна меланома була діагностована у 2 904 осіб.
У підсумку вчені дійшли висновку, що вживання кави сприяло невеликому, але статистично значущому зниженню ризику меланоми. А дві-три чашечки кави на день допоможуть знизити ризик розвитку раку печінки на 38%.
– Це ще одна з корисних властивостей кави, яку чомусь виключають із раціону за багатьох захворювань, навмання, не маючи доказової бази, – зазначають дослідники.
Вони також наводять як додатковий аргумент нову настанову, опубліковану 2020 року Американським онкологічним товариством (ACS), яка припускає, що вживання кави може допомогти знизити ризик низки видів раку, включно з раком печінки й ендометрія, раком порожнини рота, глотки й гортані.
Тим часом, експерти попереджають і про побічні ефекти кави, такі як:
- тривога, оскільки кофеїн підвищує АТ;
- безсоння;
- проблеми з травленням;
- руйнування мускулатури;
- звикання;
- високий кров’яний тиск;
- прискорене серцебиття;
- втома.