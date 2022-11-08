Заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський повідомив в ефірі Національного телемарафону, що кожен медзаклад, який надає стаціонарну та екстрену медичну допомогу, має резервні джерела живлення. Після відключенні світла в більшості лікарень генератори спрацьовують автоматично – протягом декількох секунд.

– Кожна наша медустанова, яка має стаціонар, реанімаційне відділення та операційні, обов’язково забезпечена генератором тієї чи іншої потужності, – зазначив заступник міністра.

І уточнив, що десь генератори потужністю 200 кВт підтримують роботу цілого корпусу лікарні, десь установки з потужністю 5-10 кВт забезпечують роботу тільки операційних і критично важливого обладнання.

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За словами Богдана Боруховського, кожен медзаклад, законтрактований з Нацслужбою здоров’я (НСЗУ), має щонайменше один генератор.

Повідомляється, що з початку війни тільки з допомогою міжнародних партнерів в українські лікарні поставлено понад 400 генераторів. Ще частину медзаклади закупили самостійно або коштом місцевих бюджетів.

Наразі МОЗ спільно зі Світовим Банком почав проєкт із закупівлі 1 100 генераторів, які в стислі терміни мають з’явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів для медзакладів надасть ВООЗ, повідомив Богдан Боруховський.