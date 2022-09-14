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Радіаційна аварія: що робити, якщо вона сталася

14 Вересня 2022, 12:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
радиация
Джерело: Depositphotos

Головне правило під час радіаційної аварії –  залишатися у закритому приміщенні. Принаймні, допоки не надійде інше розпорядження від органів влади.

Щоб убезпечити своє перебування вдома, слід запастися:

  • плівка, щільна тканина, скотч, щоб закрити вентиляційні отвори, щілини у вікнах і дверях, щоби не пропустити в приміщення радіоактивний пил;
  • мило та шампунь — щоб змити з себе пил та бруд, коли повернетеся додому.
  • пластикові герметичні пакети, змінний одяг та взуття — коли прийдете з вулиці та приймете душ, треба перевдягтися, а забруднені речі скласти в пакети;
  • їжа та вода — найкраще зберігати продукти у герметичних контейнерах, вода має бути пляшкова;
  • запас ліків, які ви приймаєте постійно. Важливо: йодид калію слід приймати лише тоді, коли надійшла така вказівка від органів влади. Без потреби це робити неприпустимо;
  • засоби зв’язку — доступ до інтернету, телебачення, радіоприймач на батарейках;
  • документи — можуть знадобитися у разі евакуації.
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Якщо евакуація не оголошена, частіше робіть вологе прибирання приміщень.

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Джерело: НСЗУ

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