Дослідження американських вчених показало, що жінки молодого та середнього віку частіше хворіють на рак легень, аніж чоловіки.

Науковці закликають уряд США звернути увагу на статистику. Експерти запевняють, що виділяється більше коштів на дослідження раку легень у чоловіків.

Доктор Андреа МакКІ, сказала, що у суспільстві є хибна думка, що головна причина смертності серед жінок – рак грудей. Хоча насправді сильніше загрожує здоров’ю та життю жінок рак легень.

Зараз дивляться

Згідно з дослідженнями, щодня в США помирає близько 164 жінок від цього виду раку.

Існує стереотипна думка, що рак легень – хвороба літніх чоловіків.

Через історичні переконання жінки були виключені з більшості досліджень раку легень і клінічних випробувань.

Та з часом тенденції змінюються. Сьогодні статистика показує, що за останні 43 роки захворюваність на рак легень серед жінок зросла на 84%, а у чоловік – зменшилася на 36%.

Дослідження, показало, що у жінок віком від 35 до 54 років частіше діагностують рак легень ніж у чоловіків такого ж віку. Дослідження охоплює період від 2000-го до 2019 р. Дані були опубліковані в журналі JAMA Oncology.

Експерти закликають більше фінансувати дослідження про причини поширення раку легень серед жінок.

У США розглядається закон про дослідження та профілактичні послуги щодо жінок і раку легень. Основним його завдання є підвищити фінансування дослідження проблеми, відстежувати доступ жінок до необхідних послуг та зробити суспільство більш обізнаним щодо раку легень у жінок.

Наразі на дослідження орієнтовані на жінок виділяється 15% бюджету Національного інституту охорони здоров’я США.

Вивчення проблеми раку легень найменше фінансується серед основних видів онкології з точки зору витрат на одну смерть.

За даними Американського онкологічного товариства факторами високого рівня захворюваності раку легень серед жінок є сімейний анамнез, пасивне куріння, негативний вплив деяких хімічних елементів, забруднення повітря та води.