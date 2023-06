В Індії з 2017 року почали використовувати методику, розроблену німецьким гінекологом доктором Франком Хоффманном, засновником соціального підприємства Discovering Hands.

Метод використовують також у Колумбії, Мексиці, Австрії та Швейцарії. Однак після пандемії програма була припинена в Колумбії та Мексиці.

Основа методики Гоффманна – доведені підвищені тактильні здібності незрячих людей.

Рітіка Маур’я – одна з таких діагносток. Вона не бачить одним оком, а іншим може розрізняти лише форми. За її словами, при сліпому діагності жінки почуваються комфортніше під час роздягання.

