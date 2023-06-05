В Індії з 2017 року почали використовувати методику, розроблену німецьким гінекологом доктором Франком Хоффманном, засновником соціального підприємства Discovering Hands.

Метод використовують також у Колумбії, Мексиці, Австрії та Швейцарії. Однак після пандемії програма була припинена в Колумбії та Мексиці.

Основа методики Гоффманна – доведені підвищені тактильні здібності незрячих людей.

Рітіка Маур’я – одна з таких діагносток. Вона не бачить одним оком, а іншим може розрізняти лише форми. За її словами, при сліпому діагності жінки почуваються комфортніше під час роздягання.

Power of touch: how blind women are helping detect breast cancer in India https://t.co/ES8bc0nywp — Ганна І. (@anni4ka2022) June 5, 2023

Рітіці 23 роки, вона проходить стажування в медичному тактильному експертному центрі (MTE) в Enable India – організації із захисту прав людей з обмеженими можливостями в південному місті Бангалор.

Це частина проєкту, в рамках якого слабозорих жінок вчать використовувати дотик для виявлення ущільнень або змін у грудях.

Вони використовують стрічки Брайля, щоб нанести результати обмацування грудей сантиметр за сантиметром. Кожне обстеження триває 30-40 хвилин, потім результати передають лікарю, який ухвалює рішення про подальшу оцінку висновків діагноста.

– Жінки зі слабким зором, навчені методиці, можуть виявляти вузли розміром 6-8 мм, тоді як зрячі лікарі бачать тільки 10-20 мм ущільнення, – каже Хоффман.

За його системою в Делі цього року провели тактильний огляд 1338 жінок. Незрячі діагности виявили 78% злоякісних пухлин і тільки 1% пропустили.

Дослідження, проведене 2019 року, порівнювало діагностичну точність лікарів і навчених жінок із порушеннями зору. З’ясувалося, що рівень точності клінічних обстежень грудей, що проводяться жінками з ослабленим зором, аналогічний рівню точності оглядів лікарями.

Рак молочної залози є найбільш часто діагностованим видом раку в усьому світі.

В Індії це провідна причина смерті від раку серед жінок. Але 60% випадків діагностуються на третій або четвертій стадії захворювання, що призводить до значного зниження показників виживання.

Подібний скринінг на рак молочної залози в маленьких містечках і віддалених селах, де недоступні мамографи та ультразвукові апарати, може надати велику допомогу.