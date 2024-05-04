Індійські лікарі описали випадок рідкісної форми раку легенів, що призвела до раптової втрати зору на одному оці у 32-річної жінки. Жодних інших скарг чи симптомів у пацієнтки не було.

Індійські лікарі опублікували подробиці свого спостереження в авторитетному науковому журналі.

Що таке “мовчазний” рак

Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргою на раптову втрату зору правого ока та періодичні спалахи світла в лівому оці протягом останніх 20 днів.

Зараз дивляться

Очне обстеження виявило нормальну передню камеру з відкритими кутами в обох очах, кришталик був прозорим, без помутніння, клітин або пігментів у передній частині склоподібного тіла.

Райдужка та зіниця нормальні на обох очах.

Усі показники аналізу крові теж були в нормі. Лікарі комплексно обстежили жінку, та не виявили ані запалення, ані якоїсь інфекції чи аутоімунного процесу.

Пацієнтка розповіла, що заміжня, має дітей, не палить, не вживає алкоголю, ніколи не падала і не хворіла на складні захворювання. Та й тепер почувається добре, якби не проблема з очима.

Лише звичайна рентгенограма грудної клітини виявила невелике утворення в правій легені. Щоб виключити злоякісний процес, пацієнтку скерували до онколога.

Метастази вже охопили всі органи

Результати позитронно-емісійної томографії всього тіла (ПЕТ-КТ) вразили. Було підтверджено карциному легені із поширеними метастазами, що вразили декілька систем і органів, включно з очима.

За словами лікарів, ураження очей, як ускладнення злоякісного процесу, трапляється у 10% усіх випадків раку, відомо лише про пів сотні випадків, коли порушення зору були першим симптомом пухлини легенів.

Випадок пацієнтки є унікальним, адже, окрім втрати зору на одному оці, її нічого не турбувало.

Лікарі задаються питанням, чому деякі пацієнти з раком легень залишаються клінічно мовчазними протягом такого тривалого періоду, попри наявність мультисистемних метастазів.

Потрібні додаткові дослідження.

Але, вочевидь, знову наполегливо слід говорити про необхідність профілактичних оглядів, щоб не доводити хворобу до термальної стадії.

Джерело: Radiology case reports