Реабілітаційний центр у Києві: позбутися залежностей

Лікування залежності – трудомісткий процес, що вимагає сили волі, часу і підтримки від близьких. Med Zahid – це реабілітаційний центр у Києві, який за допомогою методик і препаратів, що справді діють, дає змогу пацієнтам позбутися:

алкоголізму;

наркотичної залежності;

ігроманії;

тривалого запою;

наркотичного або алкогольного отруєння.

Чому варто отримати лікування в наркологічному центрі

допомога пацієнтам повністю відмовитися від вживання спиртного або наркотичних речовин;

повна детоксикація організму від токсинів;

терапія з ігроманами, мета якої – позбавити тяги до азартних ігор;

поліпшення стану фізичного здоров’я, боротьба з можливими хронічними хворобами, які з’являються в результаті вживання великої кількості алкоголю або наркотичних речовин;

поліпшення психологічного та психічного стану;

зміни стосунків в сім’ї на краще, формування правильних життєвих цінностей;

допомога пацієнту зрозуміти, що щастя можна отримати від інших речей, а не вживаючи наркотики чи алкоголь;

допомога заново увійти в соціальне життя і запобігання проблемам із законом.

Фахівці наркологічного центру під час лікування використовують комплексні методи, спрямовані на фізичну та психологічну реабілітацію людини.

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Як переконати близького на реабілітацію

Практика показує, що залежна людина рідко самостійно звертається по допомогу. Як це зробити?

Підготуватися до розмови, пояснити, наскільки всім важко бачити рідну людину в такому стані. Важливо донести, що залежність зіпсує життя і стосунки в родині.

Необхідно стримувати свої емоції та не вестися на провокації, адже залежна людина в такі моменти починає маніпулювати, провокувати співрозмовника, проявляти злість, агресію тощо.

Перш ніж почати розмову в колі сім’ї, потрібно дійти до спільних аргументів, щоб не виникло розбіжностей і протиріч під час розмови.

Залежна людина умовно погоджується пройти лікування в центрі, але “через деякий час, пізніше, не зараз”. У жодному разі не потрібно погоджуватися, інакше лікування в клініці так і не настане.

Фахівці радять проявити розуміння і терпіння, адже люди, які страждають на наркотичну або алкогольну залежність, не усвідомлюють своїх слів і дій.