Хірурги лікують радикально – відрізаючи все, що болить. Терапевти лікують препаратами, щоб прибрати симптоми хвороби, а фізіотерапевти відновлюють функції організму після роботи і тих, і інших.

Цього року Всесвітній день фізіотерапевта, який відзначається 8 вересня, присвячений реабілітації пацієнтів після Covid-19 і покликаний звернути увагу на важливість цієї спеціалізації.

– За допомогою фізіотерапії не лікують ні інсульти, ні інфаркти, ні коронавірус, але вона допомагає усунути наслідки хвороби і прискорити одужання, – каже лікар-фізіотерапевт Марина Єріна. – Фізіотерапевтичні процедури також використовуються для зміцнення імунітету як профілактика захворювань.

Особливо це важливо в період пандемії коронавірусу, що вражає різні системи організму. Найчастіше від Covid-19 страждають дихальна та серцево-судинна системи.

Але в арсеналі фізіотерапевтів є сучасні методи й апарати для відновлення функцій організму.

– Жодних унікальних технологій для реабілітації після коронавірусної інфекції не створено, лікарі використовують класичні методи і відновлюють не одну систему, а весь організм загалом, – зауважила лікар.

Добре, коли в лікувальному закладі створена мультидисциплінарна команда, яка розглядає пацієнта всебічно і визначає індивідуальну тактику лікування. Але є і спеціалізовані медичні центри (для органів дихання, серця, травного тракту), які також результативно працюють у сенсі реабілітації після коронавірусу.

Програма відновлення після гострої респіраторної інфекції, зокрема і після Covid-19, ґрунтується на трьох основних методах: фізичні навантаження під контролем лікаря, апаратні процедури і респіраторна реабілітація, коли впливають на слизову дихальних шляхів безпосередньо.

Підключають також масаж і гімнастику на дихальних тренажерах, інгаляції, електротерапію, рефлексотерапію.

Щодо дихальної гімнастики, то вправи спрямовані на зміцнення дихальних м’язів, на поліпшення вентиляції легенів за рахунок рухливості грудної клітки. Тому одного надування кульок недостатньо під час відновлення після коронавірусу. Потрібен комплекс фізіотерапевтичних процедур.

У програму реабілітації постковідних пацієнтів з ураженням органів дихання входить і санаторно-курортне лікування.

Кліматотерапія в гірських районах підходить хворим, які перенесли пневмонію, ускладнену фіброзом.

Лісове повітря посилює вплив на організм протизапальних і антибактеріальних препаратів.

Море і степове повітря в комплексі або окремо підходять при порушенні роботи бронхів.

– Після важких форм коронавірусної інфекції не варто їхати далеко, – радить Марина Єріна. – Організму після хвороби важко перенести далеку дорогу і акліматизацію. Тому таким хворим рекомендуємо відпочивати в своїй кліматичній зоні.

Практика засвідчує, що постковідної реабілітації та відпочинку потребують усі, хто хворів, незалежно від тяжкості перебігу хвороби. Загальнозміцнювальні фізіотерапевтичні процедури допоможуть організму швидше відновитися і протистояти іншим респіраторним інфекціям, які вже стоять на порозі.

Дослідження показали, що коронавірус вражає всі системи організму, і навіть після одужання наслідки можуть проявлятися протягом тривалого часу. Повернути людину до повноцінного життя якомога скоріше – надзвичайно важливе завдання. Саме тому нині велика увага приділяється не лише лікуванню Covid-19, а й реабілітації постковідних пацієнтів.