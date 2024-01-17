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Реалістична модель тканини людського ока: вчені створили функціональну кон’юнктиву

17 Січня 2024, 17:08
Ольга Боднарчук редактор
Реалістична модель тканини людського ока: вчені створили функціональну кон’юнктиву
Джерело: Pixabay

Група вчених із Нідерландів та Сінгапуру створила першу реалістичну 3D-модель кон’юнктиви (прозорої захисної зовнішньої оболонки ока), яка здатна виробляти сльози.

Створення моделі

Для створення науковці використовували стовбурові клітини. Їх надали донори органів та пацієнти, які перенесли операцію на очах.

За допомогою хімічних речовин, факторів росту вчені перетворили ці клітини в 3D-структури, імітуючи кон’юнктиву людини.

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Органоїди містили всі необхідні клітини, зокрема ті, що виробляють слиз, та антимікробними білками, які допомагають захищати поверхню ока.

Епітеліальні клітини

Дослідники також ідентифікували епітеліальні клітини, їх пов’язують з алергією. Раніше такі клітини не виявляли в кон’юнктиві людини.

Експерименти з алергічними реакціями на органоїдах показали позитивний результат. Сльози вироблялися, але було більше слизу та антимікробних компонентів.

Нову модель кон’юнктиви планують використовувати для тестування ліків проти деяких захворювань, наприклад, сухості очей та запалення.

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Джерело: Hubrecht Institute

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Модель Наукові дослідження очі
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