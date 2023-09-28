29-річний Ліам Фіндлі, який страждає на рідкісну хворобу, двічі мало не помер, випивши звичайної питної води.

У 2017 році американцеві поставили діагноз ахалазія. Хвороба зустрічається у 8-12 осіб на кожні 100 тис. Вона характерна тим, що ускладнює ковтання їжі.

– Я ніколи раніше не чув про цю хворобу. Мені доводилося випльовувати їжу, оскільки вона застрявала в моїй харчовій трубці, наче в засміченій каналізації, – каже Ліам.

Чоловік почав стрімко втрачати вагу і було ухвалено принципове рішення про операцію.

Зараз дивляться

Ліаму розрізали верхню частину шлунка, щоб полегшити ковтання їжі. Однак чоловікові сказали, що йому доведеться пити багато води, щоб забезпечити травлення.

І хоча справи Ліама, нарешті, пішли на поправку, у січні цього року трапилася катастрофа, коли вода мало не вбила його.

– У мене доволі часто виникають болісні спазми, і вода допомагає позбутися їх, тож я пив багато води, – каже Фіндлі.

Але, як виявилося, організм не може переробити всю випиту Ліамом воду, і настає отруєння.

Ліам двічі потрапляв до лікарні лише за сім місяців.

Його накачали електролітами, щоб відновити здоров’я, і тепер він з обережністю п’є воду.

За час, витрачений Ліамом на лікування і відновлення, американець написав дитячу книжку.

Фіндлі вважає, що письменство – найкращий спосіб відволіктися від похмурих думок.

Джерело: Daily Star

Фото: Ліам Фіндлі