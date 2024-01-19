Команда вчених Кембриджського університету під час дослідження з’ясувала, що відмова від великих келихів вина в барах і пабах знижує загальне споживання алкоголю майже на 8%.

Прибуток і зниження порцій спиртного

Повідомляється, що зазвичай велика порція вина в барі становить 250 мл. Але результати експерименту показали, як людей підштовхнути до того, щоб вони пили менше, що матиме безумовно позитивний вплив на здоров’я.

За словами вчених, беручи до уваги такі фактори, як день тижня і загальний дохід, відмова від великих келихів призвела до зниження середнього обсягу продажів вина на 420 мл на день на один заклад.

Зараз дивляться

При цьому дослідники не виявили жодних доказів того, що цей крок вплинув на загальний прибуток, тобто пабам і барам не потрібно турбуватися про втрату грошей. Експерти припустили, що це, можливо, пов’язано з вищим прибутком від порцій вина меншого розміру.

Обмежитися парою келихів

– Схоже, коли велика порція вина була недоступна, люди переключилися на менші варіанти, але потім не випили еквівалентну кількість вина, – зазначила провідна авторка Елені Манцарі.

За словами вченої, люди схильні споживати певну кількість порцій, у цьому випадку келихів, незалежно від їхнього розміру. Іншими словами, хтось може від самого початку вирішити, що обмежиться парою келихів вина, а з меншою кількістю алкоголю в кожному він вип’є менше загалом.

Статистика смертей від алкоголю

Повідомляється, що надмірне вживання алкоголю є п’ятим за значущістю фактором передчасної смерті та хвороб у всьому світі, показують цифри.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2016 році шкідливе вживання алкоголю призвело до загибелі приблизно 3 млн людей у всьому світі.

Джерело: Express