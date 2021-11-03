У суспільстві наполегливо підтримується думка, що чоловіки полігамні, а тому кожен може зрадити дружині. І жінки намагаються придивитися, а чи немає у благовірного коханки? Чоловіки також не відстають від них у цьому питанні.

Так от, якщо у чоловіка виник роман, стосунки, це буде видно практично відразу, варто лише уважно поспостерігати за ним.

А якщо це просто разовий секс на вечірці чи у відрядженні, то з’ясувати буває важко. І навряд чи варто.

Психолог та психотерапевт Олексій Шевцов розповідає, які ознаки зради ви можете помітити.

– Найчастіше зради відбуваються серед партнерів, які мало спілкуються один з одним, – каже психолог.

Є така фішка – розмови на кухні. Вони мають стати традицією для чоловіка та дружини. Виділяйте щовечора хоча б 10-20 хвилин, щоб обговорити підсумки дня, порадитися з партнером з якихось питань, обмінятися думками.

Якщо така традиція є, в сім’ї не буде ні зрад, ні підозр на них.

Коли людина приходить втомлена, після стресу на роботі, вона більш відкрита і щира. Вона не брехатиме і не вивертатиметься. Тому зрадник намагатиметься уникнути розмов на кухні. Це перша ознака того, що не все добре в сім’ї, і цілком можливо, вихід із проблемних відносин він знаходить у зраді.