Науковці з’ясували, що солоні страви збільшують ризик діабету на 11-28%.

Експерти вважають, що до розвитку хвороби призводить ожиріння, яке з’являється внаслідок споживання великої кількості солі.

Вплив солі на організм

Загалом сіль – корисний елемент, вона підтримує водний баланс в організмі. Однак сучасна модель харчування вміщує багато надмірно солених продуктів.

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Вчені спостерігали 11,9 років за 402 928 спочатку абсолютними учасниками.

Після дослідження виявили, що люди, які їли багато солоної їжі, мали значно вищий відсоток розвитку діабету II типу.

Ті, хто солив свою їжу іноді, мають на 18% більшу ймовірність розвитку діабету. Люди, які завжди досолювали страви, на 28% більше ризикують захворіти.

Джерело: Mayo Clinic Proceedings