У темношкірих батьків з Туреччини народився син-альбінос із рудим волоссям.

Батьки Езіке Ебхота та Вів’єн Темітоп Хассан стверджують, що в їхній родині ніколи раніше не було випадку народження альбіноса. Вони вважають свого сина особливим та безмежно люблять його.

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Мати вирішила пофарбувати своє волосся у рудий колір, щоб люди не чіплялися за різницю у зовнішності, а син не почувався осторонь.

Реакція на світлошкірого сина

Вів’єн пригадує свої емоції, щойно побачила сина – коли акушерки вперше передали їй Зейна, вона була шокована та щаслива водночас.

Спочатку мати хвилювалася, чи все в порядку зі здоров’ям хлопчика.

Вона поставила лікарям багато запитань, але вони запевнили матір, що меланін в організмі дитини почне вироблятися за кілька тижнів. Однак хлопчик так і лишився з білою шкірою.

Життя дитини-альбіноса

Зейн виявився дуже чутливим до світла, тому його батьки завжди мають із собою сонцезахисний крем та капелюх.

Сім’я здобула популярність, а Вів’єн продовжує розповідати про свою унікальну дитину. Її історія привертає увагу сотень тисяч людей у соцмережах.

Фото: truly