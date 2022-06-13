Чому зараз, у воєнний час, мат став таким популярним серед українців. Для чого взагалі потрібні лайливі слова і чи залишиться у нас звичка матюкатися після перемоги.

На ці та інші питання, пов’язані з культурою мовлення українців, у рамках онлайн-платформи Психологічна підтримка відповіла доктор психологічних наук Любов Найдьонова.

– Матюки – це особливий винахід суспільства, який виконує важливу психологічну функцію, – запевняє психолог.

Зараз дивляться

На її думку, функція мату полягає в позначенні емоційного стану, який виходить за межі нормального. Коли нам важко підібрати слово зі звичайного лексикону, щоб позначити й повідомити іншим про свій надзвичайний стан.

Іншими словами, завдяки матюкам психіка захищає себе від зриву в абсолютно неконтрольовані емоції, оберігає межу інтегрованості. Культурна функція матюків – позначати лінію норми, тому вони і є забороненою лексикою (нецензурною).

Чи нормально, що зараз так багато матюків

Зараз матюки надзвичайно поширені, тому що психіка мільйонів людей перебуває в надсильній напрузі. Тому, коли ми чуємо/читаємо мати, використані іншими, ми ніби впізнаємо свій стан і приєднуємося до них.

Є таке поняття, як стенічний стан: це злість, гнів, обурення. Астенічні стани послаблюють психіку, стенічні – підсилюють її. Так ось, емоційне єднання в стенічних станах – корисне для психіки зараз.

Чи будемо ми також матюкатися після перемоги

Це залежить від нас. Краще залишити мат війні, а в мирний час повернутися до того, що непристойні слова є ганебними. Вони допустимі в окремих приватних ситуаціях, але абсолютно неприйнятні в публічних.

Якщо матюки нормалізувати в повсякденності, вони вже не будуть виконувати роль позначення надзвичайного емоційного стану. Тому мат залишиться в минулому, як дискурс війни, й потребуватиме культурного опрацювання.

– Іншими словами, зараз – на здоров’я, після перемоги – будемо відновлювати не лише міста, а й власну культуру мовлення, – впевнена фахівчиня.

Як себе стримувати від матюків

Мати кілька приказок, заготовок, прислів’їв або смішний куплет, слово-замінник, яке можна використовувати. Це може бути ваше авторське, унікальне, з якого інші будуть брати приклад.

Матюками ми говоримо з ворогом, тому що іншої мови він не розуміє. Цим ми висловлюємо своє презирство. Розмовляти матюками одне з одним – ставати схожим на ворога, приєднуватися до нього.

Українці мають значно більш різноманітні, яскраві й чутливі лайливі слова, які винаходили й застосовували наші предки. Творчість нашого покоління в лайливих виразах теж залишиться нашим нащадкам.

Джерело: Психологічна підтримка